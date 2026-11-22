El mercadillo ambulante ideal para visitar cada martes: más de 350 puestos en uno de los barrios más tradicionales

Los mercadillos ambulantes son la excusa perfecta para visitar los barrios de Valencia durante la semana. De entre todos ellos, el mercadillo de Jerusalén es una de las citas imperdibles por su ubicación y su espacio comercial.

Situado en el barrio de La Roqueta, en el distrito de Extramurs, este mercado ambulante se instala en los alrededores de la calle Convento de Jerusalén, a pocos minutos de la Estación del Norte y de la plaza de España.

Su ubicación, muy próxima al centro histórico, permite acercarse fácilmente a pie o mediante transporte público. En cuanto al horario, el mercadillo se despliega todos los martes, según los horarios oficiales, entre las 9:00 y las 14:00 horas.

Uno de los principales atractivos del mercadillo de Jerusalén es su oferta de ropa. Los visitantes pueden encontrar prendas de diferentes estilos, tanto nuevas como de segunda mano, además de calzado y complementos para completar cualquier conjunto.

También hay puestos dedicados a otros artículos de uso cotidiano. Entre ellos destacan los accesorios, la bisutería, los productos para el hogar, la mercería y otro tipo de productos. En total, según fuentes oficiales, hay más de 350 puestos en todo el recorrido.

El mercado se extiende por varias calles del entorno de Convento de Jerusalén. En concreto, ocupa también las vías de Julio Antonio, Ermita, Estrella, Vives Liern y Matemático Marzal, por lo que su recorrido abarca una parte importante del barrio.

Su proximidad a la Estación del Norte y a la parada de metro de Xàtiva facilita la llegada desde otros puntos de Valencia. Además, se encuentra a poca distancia de la plaza del Ayuntamiento, por lo que puede combinarse con un paseo por el centro de la ciudad.

La entrada es libre y no es necesario realizar ninguna reserva para visitarlo. Eso sí, conviene tener en cuenta que, cuando el martes coincide con un día festivo, el mercadillo no suele celebrarse, salvo autorización municipal. En las vísperas de festivo, el horario puede prolongarse hasta las 15:00 horas.