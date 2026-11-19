Venden una casa rural de 360 m2 con una parcela de 1.800 m2, piscina privada, pista de baloncesto y 6 habitaciones

Hay veces en las que hay que salir de las grandes ciudades para encontrar viviendas únicas que cuenten con amplios espacios exteriores, piscina privada y zonas deportivas. En Vila-real es posible encontrarla en una propiedad ubicada en una parcela de más de 1.800 metros cuadrados.

Ubicada en una de las zonas residenciales más tranquilas de la provincia de Castellón, la vivienda está anunciada en el portal inmobiliario Idealista por 499.000 euros, con garaje incluido, y cuenta con dos plantas y diferentes espacios destinados tanto al descanso como al ocio.

La casa dispone de seis habitaciones, según la ficha del anuncio, y dos cuartos de baño. La planta baja cuenta con tres dormitorios, dos de ellos dobles, una cocina independiente equipada, comedor, un amplio salón-comedor y un baño completo con bañera.

La distribución continúa en la planta superior, donde se encuentran otros dos dormitorios dobles, una habitación abuhardillada, un segundo cuarto de baño y varias estancias destinadas a salón y zona de estar. Una de ellas tiene salida directa a una terraza exterior.

Sin embargo, uno de los principales atractivos de esta propiedad se encuentra fuera de la propia vivienda. La parcela de 1.809 metros cuadrados alberga una piscina privada de 12 por 6 metros, una pista de baloncesto, una zona de barbacoa y un jardín con huerto, fuente y pajarera.

El espacio exterior está pensado para disfrutar de diferentes actividades sin necesidad de salir de casa. Además, dispone de un sistema de riego automático para el mantenimiento del jardín y de una zona de aparcamiento cubierta con capacidad para varios vehículos.

La propiedad también incorpora un bloque independiente en el que se encuentra un salón de juegos y otra estancia multiusos en la planta superior.

En cuanto a sus características, el chalet cuenta con aire acondicionado mediante splits con bomba de frío y calor, calefacción de gasoil, chimenea de leña y ventanas de madera con doble acristalamiento, tal y como reza el anuncio. También dispone de paneles solares, armarios empotrados y diferentes medidas de seguridad.

Además, la zona de El Madrigal, en la que se ubica, destaca por ser uno de los entornos más tranquilos del municipio, especialmente en sus calles residenciales, alejadas del movimiento comercial del centro.

Se trata de un área donde predominan las viviendas y un ambiente familiar, con menos tránsito y ruido en comparación con otras partes de la localidad, como la propiedad que está en venta.