El pueblo más bonito de España para recorrer a pie y visitar su castillo de la época romana: perfecto para una escapada

En otoño, las localidades del interior de la provincia de Valencia tienen un atractivo especial. Sus recorridos medievales y su patrimonio histórico los convierten en lugares idóneos para disfrutar de una escapada en familia.

Uno de esos pueblos con encanto es Montesa, municipio situado en la comarca de La Costera, que es uno de los más bonitos de la provincia por su patrimonio histórico, sus calles tranquilas y, especialmente, por su castillo, el cual domina el paisaje desde lo alto de una montaña.

El principal atractivo turístico del municipio es el castillo de Montesa, una construcción estrechamente vinculada a la Orden de Santa María de Montesa.

Esta institución militar y religiosa fue fundada en 1317 por el rey Jaime II de Aragón y recibió la fortaleza en 1319, convirtiéndola en su sede y centro de operaciones.

Durante siglos, el castillo tuvo una gran importancia política, religiosa y militar, ya desde la época celtíbera o romana. De hecho, dada su situación estratégica cobró mucha importancia durante la época musulmana.

Sin embargo, su historia cambió radicalmente el 23 de marzo de 1748, cuando un terremoto provocó graves daños en la construcción y prácticamente la destruyó. A pesar de ello, todavía se conservan algunos elementos de gran valor arquitectónico, entre ellos la antigua sala capitular.

Declarado Monumento Nacional en 1926, el recinto constituye uno de los conjuntos históricos más singulares de la provincia y permite conocer una parte fundamental de la historia valenciana.

Más allá de su fortaleza, el municipio ofrece un recorrido interesante para quienes quieran descubrirlo caminando. El paseo puede comenzar en la plaza de la Vila, donde se encuentra el Ayuntamiento y desde la que se puede continuar hacia la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción.

Sus calles permiten disfrutar de la arquitectura tradicional y de un ambiente tranquilo, alejado de los grandes destinos turísticos. También merece la pena acercarse a las ermitas del Calvario y de la Santa Cruz, que completan el patrimonio religioso de la localidad.

Castillo de Montesa

El recinto que predomina en la localidad, la cual cuenta con una población de 1.128 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), funcionó como centro de gobierno, residencia de los religiosos y enclave defensivo durante siglos.

En su interior se levantaron distintas dependencias, entre ellas una iglesia, un claustro, dormitorios, espacios administrativos y una sala capitular, que todavía constituye uno de los elementos más destacados de las ruinas.

Castillo de Montesa. Turisme CV

El momento más trágico de su historia llegó el 23 de marzo de 1748, cuando un fuerte terremoto sacudió la comarca y provocó el derrumbe de buena parte del castillo-convento. Las réplicas posteriores agravaron los daños y obligaron a los religiosos supervivientes a trasladarse a Valencia, donde establecieron una nueva sede.

A pesar de su estado ruinoso, el castillo conserva elementos que permiten imaginar cómo era el antiguo complejo. Entre ellos destaca la sala capitular, reconstruida durante las intervenciones de recuperación, así como los restos del claustro, las dependencias conventuales y las estructuras defensivas que rodeaban el recinto.

Las ruinas fueron declaradas Monumento Nacional el 13 de abril de 1926 y actualmente constituyen uno de los principales reclamos turísticos de Montesa.