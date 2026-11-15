José, alcalde de un pueblo de más de 2.000 habitantes: "Buscamos trabajadores en la hostelería y el comercio"

En El Perelló, uno de los municipios preferidos por los valencianos para disfrutar de sus vacaciones por sus playas y la cercanía con la capital, se necesitan trabajadores en diferentes sectores de la actividad

Así lo ha explicado su alcalde, José Codoñer, quien en una entrevista en redes sociales a 'Nosvamosalpueblo' señala las dificultades que tiene la localidad para encontrar profesionales en distintos sectores económicos.

"Aquí tenemos trabajo y tenemos dificultades para encontrar trabajadores", afirma el primer edil, que pone el foco especialmente en la hostelería, el comercio y la agricultura.

La falta de trabajadores coincide, además, con otro problema que preocupa más allá también del término municipal como es el encarecimiento de la vivienda.

De hecho, Codoñer advierte de que los precios de compra y alquiler han aumentado considerablemente, especialmente en la costa y en las zonas turísticas, lo que complica que los jóvenes puedan establecerse en el municipio.

"Si aquí esté caro ya para nosotros, imagínate para una persona joven", señala el alcalde. Una situación que dificulta que las nuevas generaciones puedan acceder a una vivienda en la localidad, incluso cuando existen oportunidades laborales para desarrollar allí su futuro profesional.

El responsable municipal también explica que El Perelló está experimentando un cambio en el uso de sus viviendas. Muchas propiedades que tradicionalmente se utilizaban únicamente durante las vacaciones están pasando a convertirse en residencias habituales durante todo el año.

"Todas aquellas viviendas que se usaban solo para veranear están también viniendo a vivir todo el año", indica Codoñer, que asegura que el municipio ya está notando este crecimiento de población.

El Perelló

El Perelló es una localidad marítima situada en la comarca de la Ribera Baixa, a orillas del Mediterráneo. Cuenta con una población de 2.563 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y está situado junto al Parque Natural de la Albufera.

Uno de sus principales atractivos es su playa de arena fina y dorada, que cuenta con diferentes servicios y equipamientos para garantizar la comodidad de los visitantes. En 2010 recibió la distinción Q de Calidad Turística.

La gastronomía constituye otro de los grandes reclamos turísticos de El Perelló. Sus restaurantes ofrecen platos tradicionales de la Ribera Baixa y Valencia, entre los que destacan la paella valenciana, el all i pebre y la caldereta de rape y langosta.