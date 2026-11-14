Lara Guerrero, dueña de Pepina Pastel, junto a los turrones que salen a la venta por Navidad. EE

Así son los dos nuevos turrones de Pepina Pastel por Navidad: "El sabor del aperitivo se mezcla con el chocolate y el crujiente"

Después de llevar los Doritos y las Ruffles de jamón a la bandeja de Navidad, Pepina Pastel se atreve este año con las estrellas de maíz sabor a kétchup.

La firma valenciana presenta dos nuevos turrones artesanales que mantienen su apuesta por combinar chocolate y aperitivos esta Navidad: estrellitas de kétchup y cacahuetes con miel.

El primero mezcla chocolate blanco con crujientes estrellas de maíz sabor a kétchup, una mezcla poco habitual para una sobremesa navideña que sigue la línea de sus anteriores creaciones: conservar el sabor del aperitivo y encontrar la manera de incorporarlo a una receta dulce.

La segunda novedad, el turrón de cacahuetes con miel, combina una base cremosa con este fruto seco que pasa por un proceso de doble dorado a la miel, y se remata con un toque de sal.

El resultado es un turrón de textura crujiente y sabor tostado, con el contraste dulce y salado de los clásicos cacahuetes con miel.

"Queremos que al probar el turrón reconozcas enseguida el aperitivo: que sepa a Ruffles de jamón, a Doritos o a estrellas de maíz con sabor a kétchup", señala Lara Guerrero, fundadora de Pepina Pastel.

Turrones de Pepina Pastel. Nuel Puig

"El reto está en que ese sabor se siga notando al mezclarlo con el chocolate y que el aperitivo conserve el crujiente. Llevamos haciendo pruebas desde agosto hasta dar con las recetas de esta Navidad", explica.

El más vendido

Los dos nuevos sabores se suman a una colección que Pepina Pastel empezó a elaborar en 2020 con tres recetas: pistacho, caramelo salado y chocolate crujiente.

La firma vendió más de 14.000 turrones en la campaña navideña de 2024 y superó los 25.000 en la de 2025.

El de Doritos fue el más vendido la pasada Navidad, seguido por el de Ruffles jamón y el de palomitas dulces Popit; los tres vuelven este año.

El primero combina chocolate blanco, Doritos crujientes y Doritos Bits caramelizados artesanalmente.

El turrón de Doritos de Pepina Pastel. Nuel Puig

El de Ruffles Jamón combina chocolate blanco con el sabor de las patatas; y el de Popit mezcla chocolate blanco, palomitas de colores, praliné de almendra, kikos y frambuesa.

Completa la colección el turrón Gublins, elaborado con chocolate, praliné de almendras y el aperitivo de Grefusa, caramelizado artesanalmente.

Los seis turrones ya están a la venta en las tiendas de Pepina Pastel, en varios centros de El Corte Inglés y en su tienda online.