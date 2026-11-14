Lara Guerrero, dueña de Pepina Pastel, junto a los turrones que salen a la venta por Navidad.

Lara Guerrero, dueña de Pepina Pastel, junto a los turrones que salen a la venta por Navidad. EE

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Así son los dos nuevos turrones de Pepina Pastel por Navidad: "El sabor del aperitivo se mezcla con el chocolate y el crujiente"

Tras vender más de 25.000 turrones en la campaña navideña de 2025, la firma valenciana amplía su colección con dos recetas artesanales.

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Después de llevar los Doritos y las Ruffles de jamón a la bandeja de Navidad, Pepina Pastel se atreve este año con las estrellas de maíz sabor a kétchup.

La firma valenciana presenta dos nuevos turrones artesanales que mantienen su apuesta por combinar chocolate y aperitivos esta Navidad: estrellitas de kétchup y cacahuetes con miel.

El primero mezcla chocolate blanco con crujientes estrellas de maíz sabor a kétchup, una mezcla poco habitual para una sobremesa navideña que sigue la línea de sus anteriores creaciones: conservar el sabor del aperitivo y encontrar la manera de incorporarlo a una receta dulce.

Pepa y Lara en Pepina Pastel.

La segunda novedad, el turrón de cacahuetes con miel, combina una base cremosa con este fruto seco que pasa por un proceso de doble dorado a la miel, y se remata con un toque de sal.

El resultado es un turrón de textura crujiente y sabor tostado, con el contraste dulce y salado de los clásicos cacahuetes con miel.

"Queremos que al probar el turrón reconozcas enseguida el aperitivo: que sepa a Ruffles de jamón, a Doritos o a estrellas de maíz con sabor a kétchup", señala Lara Guerrero, fundadora de Pepina Pastel.

Turrones de Pepina Pastel.

Turrones de Pepina Pastel. Nuel Puig

"El reto está en que ese sabor se siga notando al mezclarlo con el chocolate y que el aperitivo conserve el crujiente. Llevamos haciendo pruebas desde agosto hasta dar con las recetas de esta Navidad", explica.

El más vendido

Los dos nuevos sabores se suman a una colección que Pepina Pastel empezó a elaborar en 2020 con tres recetas: pistacho, caramelo salado y chocolate crujiente.

La firma vendió más de 14.000 turrones en la campaña navideña de 2024 y superó los 25.000 en la de 2025.

El de Doritos fue el más vendido la pasada Navidad, seguido por el de Ruffles jamón y el de palomitas dulces Popit; los tres vuelven este año.

El primero combina chocolate blanco, Doritos crujientes y Doritos Bits caramelizados artesanalmente.

El turrón de Doritos de Pepina Pastel.

El turrón de Doritos de Pepina Pastel. Nuel Puig

El de Ruffles Jamón combina chocolate blanco con el sabor de las patatas; y el de Popit mezcla chocolate blanco, palomitas de colores, praliné de almendra, kikos y frambuesa.

Completa la colección el turrón Gublins, elaborado con chocolate, praliné de almendras y el aperitivo de Grefusa, caramelizado artesanalmente.

Los seis turrones ya están a la venta en las tiendas de Pepina Pastel, en varios centros de El Corte Inglés y en su tienda online.