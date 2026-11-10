El restaurante que sirve almuerzos a la brasa desde 7,50€ en pleno centro de Valencia: incluye bebida y café

Vermúdez ha decidido rendir culto a la liturgia gastronómica más identitaria de la Comunitat Valenciana: el almuerzo. Pero lo hace de una manera innovadora; pocos bocadillos se sirven a la brasa y desde 7,50€ en pleno centro de la ciudad.

El restaurante situado en Gran Vía Germanías, 21, de Valencia, adelanta su apertura cuatro horas para incorporar oficialmente este ritual a su carta.

Con esta iniciativa, el local traslada el inconfundible sabor del fuego y las brasas al epicentro cosmopolita del barrio de Ruzafa.

Su nueva franja horaria de almuerzos será de martes a sábado, de 09:30 a 12:00.

A este tramo matutino se sumarán sus horarios habituales: comidas de martes a sábado de 13:30 a 16:00 -ahora ininterrumpido desde las 09:30-, cenas de martes a sábado de 19:00 a 23:30 y los lunes de 19:00 a 23:30.

Vermúdez apuesta así por la autenticidad del bar de siempre con un elemento disruptivo: es el único espacio del barrio en encender la parrilla de carbón a primera hora de la mañana.

Esta singularidad convierte al local en el nuevo refugio matinal para trabajadores, directivos y profesionales de la zona de Gran Vía y Ruzafa.

Lejos de concebirse como un capricho ocasional, su precio competitivo transforma el parón de media mañana en una rutina accesible.

Y para quienes el almuerzo es como un encuentro social que no entiende de las prisas del reloj laboral, el sábado se posiciona como el gran punto de reunión semanal con los amigos o la familia para honrarlo.

Hay otra opción para aquellos que prefieren una alternativa más ligera: la casa estrena simultáneamente su Menú Desayuno (de 3,50 € a 5,50 €), compuesto por café y tostadas variadas.

A la brasa

No existen prácticamente espacios en el centro de Valencia que ofrezcan almuerzos con carnes y embutidos elaborados a la brasa, además, por un precio económico: 7,50 € (medio bocadillo) u 8,50 € (entero).

El importe incluye el gasto (cacahuetes y encurtidos), bebida, bocadillo y café; el almuerzo popular de siempre.

Dentro de la propuesta de bocadillos a la brasa, la carta ofrece hasta ocho especialidades:

Clásico: Tortilla de patatas y longanizas.

Blanc i negre: Longanizas y morcilla con all i oli casero.

Navarrico: Chistorra de Navarra, huevo frito y patatas.

Jefe: Contramuslo de pollo, queso brie, cebolla caramelizada y tomate natural.

Almussafes: Sobrasada de Mallorca, queso, cebolla a la plancha y yema curada.

Animal: Lomo adobado, jamón, queso, pimiento verde y mayonesa.

Porkis: Pulled pork, cebolla morada y mayonesa de chipotle.

Especial: Carrillera de vaca, jugo de carne, huevo frito, patatas y trufa.

Durante los fines de semana y festivos, todos los menús tienen un incremento de 1 €.

Los suplementos opcionales (carajillo, cremaet o mistela) también tienen un coste adicional de entre 0,50 € y 1 €.

Desayuno y tortillas

El Menú Desayuno incluye café y tostadas que van desde los 3,50 € a los 5,50 €, según la tostada elegida. Las más económicas son las de tomate natural, aceite de oliva virgen extra o mantequilla y mermelada.

Pero sirven otras opciones, como la tostada de tomate y jamón, tomate y queso curado o tomate y atún; y siempre con la posibilidad de añadir un extra como crema de aguacate o huevo revuelto por 1 € más.

Dentro de esta franja matinal, la tortilla de patatas adquiere un protagonismo especial.

Carlos Olivella, propietario de Vermúdez, tiene a este plato "especial cariño".

Fruto de esa devoción nace "la tortilla de la semana", una propuesta dinámica con la que se sorprenderá al cliente.

Pero para los amantes de la receta tradicional, siempre habrá disponible en barra el pincho de tortilla de patata de toda la vida.

Con esta iniciativa, Vermúdez traslada la autenticidad del bar tradicional al corazón de Ruzafa con una relación calidad-precio imbatible.

La incorporación de los almuerzos completa un proyecto gastronómico que ya incluía en sus servicios platos como los huevos rotos con sobrasada y patatas o el canelón de vaca madurada con trufa blanca, además de sus propuestas de carne a la brasa como el solomillo 'Joselito' con parmentier trufada, la Txuleta de vaca madurada Discarlux o el lomo alto de vaca madurada con patatas y pimientos de Padrón.