La taberna que triunfa por su puchero valenciano desde 1989: "Es un reflejo de la cocina de nuestras abuelas"

Todo vuelve, pero alguien lo tiene que hacer regresar. En Valencia, Los Gómez abanderan la revitalización de los platos de cuchara valencianos: los que siempre se han comido en casa de las abuelas, como un buen arròs amb fesols i naps o el clásico puchero valenciano de los domingos.

De hecho, fue la abuela de los hermanos Marcos y José Gómez, ahora al frente del grupo, la que puso junto a su marido Paco la primera piedra en 1989 de lo que es hoy Los Gómez.

El recetario de invierno que ofrecen en sus tres locales-taberna lleva su firma; la de Amparo Tamarit. Porque los platos de cuchara que se cocinan en las casas de la terreta vuelven a ser novedad desde estos días en sus establecimientos de Correos, San Vicente y Pobla de Farnals.

Y lo hacen con especial protagonismo en el producto de la huerta y la Albufera: entrar por la puerta de Los Gómez es como volver a la taberna valenciana de siempre.

Para esta temporada otoñal y, pronto, la de invierno, el restaurante ya dispone de los nuevos platos en carta, entre los que destacan las verdinas con almejas y langostinos o las lentejas estofadas.

Aunque, por encima de todos, el más demandado es el puchero valenciano. Muestra de su éxito es la cifra que se registró la pasada temporada: 4.630 personas probaron este plato.

Muestras de los platos de cuchara de Los Gómez. EE

Esta es la extensa carta de invierno de Los Gómez que puede probar cualquier comensal:

Puchero valenciano en dos vuelcos: sopa de fideos y verduras, garbanzos y carne

Rabo de toro con salsa de trufa

Canelones de puchero

Arròs amb fesols i naps

Codillo rustido en su jugo con patatas paja y pimiento de Palermo a la llama

Lentejas estofadas de la yaya Amparo con chorizo y jamón ibérico

con chorizo y jamón ibérico Verdinas con almejas y langostinos guisadas lentamente en fondo de marisco

guisadas lentamente en fondo de marisco Arroz meloso marinero con pescado de roca

Para Toni Carceller, director de marketing de Grupo Los Gómez, la carta de invierno "es un reflejo de la cocina de nuestras abuelas".

Y pone el ejemplo de las lentejas: "Es un plato de toda la vida, pero su larga y compleja elaboración no permite a la gente cocinarlo en casa como lo hacían nuestras abuelas, por eso lo queremos ofrecer en nuestros restaurantes".

"Pretendemos poner esa pausa necesaria en el día a día a través de nuestra gastronomía", destaca.

Arros amb fesols i naps de Los Gómez. EE

Parte del producto con el que se elaboran los platos de invierno se cultiva en la propia huerta familiar del grupo gastronómico.

A principios de 2025, Los Gómez adquirieron hasta 35 hanegadas en la Pobla de Farnals.

De su última cosecha, se recolectaron hasta 20.000 kilos de alcachofas y otros 5.000 de naranjas, entre otros productos.

Aunque Los Gómez Taberna en Correos, San Vicente y Pobla de Farnals son la fiel imagen al recetario clásico valenciano, algunos de los platos de invierno también se pueden degustar en otras marcas del grupo, como en La Picaeta o el reciente abierto Linaje, Casa Paco Gómez.

Estos complementan a la carta habitual del restaurante, donde también se sirven arroces, carnes, producto de mercado y tapas para compartir.

Desde unas bravas, unas croquetas de puchero o unos buñuelos de bacalao para empezar; unas albóndigas con salsa de la abuela o unas berenjenas en tempura para compartir; y, para seguir, una paella valenciana, un arroz al horno o un buen chuletón madurado.

Pero si hay algo que gusta a un buen paladar valenciano es poder degustar las recetas de siempre allá donde va; gracias a tabernas como Los Gómez los platos de cuchara regresan para quedarse.