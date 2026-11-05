El pequeño pueblo que compite por ser el más bonito de España en Navidad: tiene una población de solo 2.000 habitantes

Llega la Navidad al país de la mano de Ferrero Rocher. Como es costumbre, la marca celebra la iniciativa 'Juntos Brillamos Más', un año en el que la Comunitat Valenciana cuenta con dos representantes para convertirse en el pueblo más bonito de España en Navidad.

Junto a Bocairent, situado en la provincia de Valencia, Sant Mateu aspira a convertirse en el símbolo de la Navidad en este 2026. Con una población de 2.021 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la localidad destaca por su abundante patrimonio histórico y la tranquilidad de sus calles y la naturaleza.

Situado en la comarca del Baix Maestrat, este municipio es también uno de los destinos más interesantes para organizar una escapada durante todo el año, no solo durante las fechas navideñas.

Su casco antiguo, declarado Bien de Interés Cultural, conserva el esplendor de una población que durante los siglos XIV y XV fue uno de los grandes centros comerciales del territorio gracias al comercio de la lana.

El recorrido puede comenzar en la Plaza Mayor, también conocida como plaza del Ángel, el cual es uno de los rincones más emblemáticos de Sant Mateu. En ella se encuentra la Fuente del Ángel, uno de los elementos más representativos del municipio.

A pocos pasos aparece la Iglesia Arciprestal de San Mateo Apóstol, una de las grandes joyas del gótico valenciano. Su construcción comenzó en el siglo XIII y destaca por su portada románica, la puerta gótica conocida como Porta Falsa.

En su interior alberga una importante colección de orfebrería medieval, en la que sobresale la Creu Grossa, una cruz procesional realizada en 1397.

Otro de los edificios imprescindibles es el Ayuntamiento, conocido históricamente como la Cort Nova, una construcción gótica del siglo XV. Muy cerca se encuentra el Palacio Borrull, también del siglo XV, que actualmente alberga el Museo Histórico Municipal.

El patrimonio civil continúa con el Palacio del Marqués de Villores, un edificio renacentista del siglo XVI que destaca por su fachada de piedra y su historia vinculada a las familias nobles de Sant Mateu.

Pueblos participantes

A nivel nacional, los pueblos que competirán en la decimotercera edición de la campaña 'Juntos Brillamos Más' son:

Andalucía: Olvera (Cádiz) y Cazorla (Jaén)

Aragón: Albarracín (Teruel) y Daroca (Zaragoza)

Asturias: Llanes y Nava

Cantabria: Reinosa y Potes

Castilla-La Mancha: Almagro (Ciudad Real) y Alcaraz (Albacete)

Castilla y León: Ciudad Rodrigo (Salamanca) y Candeleda (Ávila)

Cataluña: Besalú (Girona) y Montblanc (Tarragona)

Madrid: Los Molinos y Buitrago del Lozoya

Comunidad Valenciana: Bocairent (Valencia) y Sant Mateu (Castellón)

Extremadura: Olivenza (Badajoz) y Coria (Cáceres)

Galicia: Betanzos (A Coruña) y Mondoñedo (Lugo)

Islas Baleares: Sant Francesc Xavier (Formentera) y Muro (Mallorca)

Islas Canarias: Buenavista del Norte (Tenerife) y Villa de Mazo (La Palma)

La Rioja: Nájera y Alfaro

Navarra: Elizondo y Estella-Lizarra

País Vasco: Urduña (Bizkaia) y Labastida (Álava)

Región de Murcia: Cehegín y Aledo

Plazos y votaciones

La competición de este 2026 se desarrollará en cuatro fases de votación.

En la primera, los ciudadanos elegirán al municipio que abanderará a su comunidad. El 9 de noviembre se anunciarán los 17 "campeones regionales" elegidos por el voto popular.

La Fase 2 seleccionará los cinco pueblos más votados, que se darán a conocer el 30 de noviembre, y la Fase 3 decidirá los dos finalistas, el 7 de diciembre.

Estos dos pueblos se medirán en la Fase 4, la gran final, y el nombre del ganador se anunciará el 14 de diciembre.