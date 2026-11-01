Imperio de la Ley, el grupo de abogados del Estado del que Almeida es fan: "Cantamos mal, pero lo pasamos fenomenal"

El éxito, a veces, es una cuestión más de actitud que de aptitud. Con esta filosofía de echarle morro a la vida, nació hace ya 15 años Imperio de la Ley (IDL), uno de los grupos de música más curiosos del panorama nacional y que tiene entre sus seguidores más ilustres al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, o al exdiputado de Ciudadanos Edmundo Bal.

La peculiaridad del grupo no son, sin embargo, sus canciones o sus letras, del género pop-rock, sino sus miembros: son abogados del Estado, aunque, eso sí, están de excedencia.

EL ESPAÑOL ha hablado con uno de sus componentes, Javier Gómez-Ferrer, que ha podido sacar un hueco entre reuniones y llamadas importantes para compartir la pasión de esos cinco amigos por la música y, de paso, animar al público a acudir al próximo concierto, de carácter benéfico, el 20 de noviembre de 2026 en Palau Alameda.

"Cantamos mal, tocamos mal, pero nos lo pasamos fenomenal", afirma Javier, con un guiño claro hacia su tema más escuchado, Fenomenal, un himno alegre en el que animan a quedarse con el lado bueno de las cosas.

Su futuro, sin embargo, está más en los juzgados que en los escenarios. Aunque reconocen que bromean con despedirse de sus trabajos y dedicarse en cuerpo y alma a la música, es solo una broma. "Somos muy conscientes de nuestras posibilidades y nuestra limitaciones", dice entre risas.

A Javier, que toca el bajo, le acompañan cuatro compañeros: Iván (batería), Javier (guitarra eléctrica y voz), Gerardo (guitarra y voz) y Juan (también guitarra y voz).

Este último, apodado "el Becario", es el único que no forma parte del cuerpo de abogados del Estado, y es que se incorporó al grupo más tarde, tras el momento más complicado que Imperio de la Ley ha atravesado nunca: la pérdida de uno de sus miembros.

Un accidente de tráfico acabó con la vida de Nacho Redondo, el fundador y alma del grupo, en verano de 2023. Tras su muerte, el grupo estuvo un tiempo alejado por completo de los escenarios.

El grupo originario, con Nacho Redondo EE

Ni les apetecía tocar ni tenían claro cuál sería su futuro, pero decidieron organizar un concierto en recuerdo del que había sido su líder indiscutible.

"Fue un concierto que hicimos con mucho miedo, porque nunca habíamos tocado sin él", afirma Javier, al tiempo que recuerda el vértigo que sintieron al subir al escenario sin Nacho.

Con su fotografía proyectada tras ellos y los sentimientos a flor de piel, el grupo afrontó una de las noches más complejas y emotivas de su trayectoria. Y en esa actuación, según relata, fue cuando se dieron cuenta de que no podían deshacer IDL.

"Nacho hubiese querido que siguiésemos. Hacíamos una labor benéfica que era una pena que se perdiera", asegura.

Orígenes

El proyecto nació como una iniciativa informal entre compañeros. Javier y Nacho, los fundadores, tocaban en fiestas privadas y bolos de pequeño formato. Y lo que comenzó como una afición entre amigos y colegas derivó en la incorporación del resto de integrantes. Nació entonces de manera oficial Imperio de la Ley.

La elección del nombre, para ellos, fue de lo más natural. "Nos ha hecho desde siempre mucha gracia que unos abogados del Estado tengan un grupo de música y hagan cosas menos serias de lo habitual. El nombre fue en honor a esto", explica.

Reconoce que no tienen formación musical. Han aprendido de forma autodidacta. En su caso concreto, afirma que nunca había tocado el bajo, pero eso no le impidió sumarse a la aventura.

"Me defiendo y, al final, le pongo actitud", subraya. De hecho, en las ganas que le ponen radica el secreto de su éxito. "Nos lo pasamos nosotros muy bien ahí arriba y la gente se lo pasa muy bien y repite", asegura durante la entrevista con este periódico.

Su estilo musical recuerda un poco a Hombres G, Leiva, Modestia Aparte o incluso a Carolina Durante, aunque en tono amateur. "Básicamente, somos aficionados que nos hemos venido arriba", resume Javier.

Imperio de la Ley ha publicado dos EP de estudio: Todo fenomenal en 2017 y Oxímoron en 2019. Si tiene que destacar algo de sus temas propios es que son "muy pegadizos".

Sin embargo, en sus conciertos, cantan principalmente versiones de pop-rock, aunque no reniegan de las últimas tendencias y han llegado a hacer su propia versión del famoso Tití me preguntó de Bad Bunny, aquella de "tengo muchas novias".

El ritmo de ensayos de la banda refleja la ajustada agenda profesional de sus miembros, repartidos geográficamente entre Madrid y Valencia.

Bajo la máxima de que "sobreensayar es una vulgaridad", el grupo suele juntarse unas tres o cuatro veces para practicar antes de las grandes citas, ya que confían en su compenetración tras más de una década juntos.

"Empezó siendo una gamberrada de un grupito que tocaba y conseguía que unos cuantos amigos fuesen a verles, y la cosa fue consolidándose y, en los últimos años, hemos dado conciertos en La Riviera de Madrid ante mil personas o en la sala Razzmatazz de Barcelona", indica.

Próximo concierto

Hacen una actuación al año, normalmente en verano, que ya se ha convertido en una cita ineludible para el sector jurídico. Este 20 de noviembre estarán en Valencia, en Palau Alameda, en un concierto benéfico para entidades sociales.

A través de la Asociación Nacho Redondo, la banda canaliza sus recaudaciones hacia entidades como Cris contra el Cáncer, Fundación Prodis, Ballet Vale Más o Fundación Mira'm, entre otras.

Concierto de IDL EE

Hasta la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha grabado un vídeo promocional para apoyar la actuación. "Es un planazo en Valencia", afirma la primera edil, al tiempo que subraya que son "abogados del Estado que hacen música por una buena causa" y se compromete a asistir a la cita.

¿Y ahora que no está Nacho, quién es el líder de la banda? "Eso es un tema conflictivo", bromea Javier, que tiene claro que él, como bajista, "nunca" será el jefe. Cree que el batería corre la misma suerte.

Finalmente, sentencia: "Gerardo es el que se postula. De hecho, amenaza con empezar su carrera en solitario y abandonarnos. Aunque Javi, como fundador, es otro de los líderes".

Al final, solo son cinco amigos y compañeros que rompen el cliché de que su profesión es aburrida e intentan juntarse de vez en cuando para entonar los temas más míticos de los últimos 40 años y, de paso, recaudar fondos para buenas causas.

En palabras de Javier, el grupo tiene "el nivel adecuado para que se escuche razonablemente bien y la gente se divierta", una fórmula sencilla y que ha dado sus frutos. "Somos amateur, pero con resultados muy pro y recaudamos mucho dinero para fines benéficos", concluye.