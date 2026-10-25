De vender gorras a los 14 años a triunfar con 5 bares en Valencia y uno nuevo en Madrid: "Llegar a los 2,5 M€ es el objetivo"

Los que un día fueron adolescentes y vendían gorras en el instituto con 14 años jamás imaginaron crear Gastroadictos, uno de los grupos gastronómicos de referencia en Valencia. Y, mucho menos, dar el salto a Madrid.

Rafa Recuenco, Israel Baquero y Juanjo Masip se conocen desde el parvulario, y junto a Néstor Vaccaro, son los socios de bares como Bar Mistela, Bajoqueta Bar o Bar Cremaet y, desde hace mes y medio, de Bar Mistela Chamartín; el primer proyecto en marcha fuera de la Comunitat Valenciana al que se ha aventurado Víctor Mateos, a quien consideran su embajador.

Como portavoz y director de Expansión del grupo, Recuenco repasa su historia, sus inquietudes y sus aspiraciones de esta nueva etapa a EL ESPAÑOL. Llegar a los 2,5 millones de euros es el objetivo de facturación en su nueva apertura.

Porque aterrizar en la capital no es sencillo, ni tampoco adaptarse al paladar madrileño, pero aseguran haberlo logrado: "Tras un mes abiertos estamos tal cual esperábamos; en cifras, como si estuviéramos consolidados".

La vida de estos valencianos, reconoce, ha sido muchas veces "bastante casual". Su relación con Víctor Mateos no fue una excepción.

Cuando surgió la posibilidad de tantear locales en Madrid, el equipo lo planteó como un proyecto a medio plazo. Rafa, sin embargo, prefirió no esperar.

"'Estaría bien montar algo dentro de dos años', me dijeron, a lo que respondí: 'Esto no funciona así. Si veo algo y creo que es ganador, tenemos que tirar", argumentó a sus compañeros. Bar Mistela Chamartín sería una realidad poco después; el 1 de septiembre de 2026 abrió sus puertas.

ADN valenciano

Con ADN valenciano, han trasladado a este nuevo espacio su impronta: "Nosotros somos valencianos, vivimos en Valencia, tenemos una cultura valenciana que amamos, que respetamos. Pero llegamos a la capital a aportar nuestro granito de arena, a querer a Madrid, a entender Madrid, a escuchar a Madrid y hacer esa fusión".

Presumen de ser el bar de toda la vida, pero "con un recorrido más amplio, asociado al ADSL -almorzar, dinar (comer), sopar (cenar) y lo que surja-", desde donde poder tomar un café o una tapa hasta deleitarse con grandes vinos de calidad, con un ticket medio que ronda los 30 euros.

Pese a compartir el mismo nombre, son varias las diferencias que existen entre su primer y último establecimiento.

"En Valencia el barrio es de lo más humilde, de donde nosotros venimos; y en Madrid es todo lo contrario, tiene una capacidad económica alta y el perfil mayoritario de clientes se sitúa entre los 45 y 65. Pero por esa cercanía, ese cuidado y esa conexión entre las personas sentimos que tenía que ser en Chamartín", afirma el dueño.

En carta, difieren algunos platos y los precios se ajustan según la ciudad, pero su máxima es mantener intacta la calidad. "Nosotros no jugamos ni a bajar calidad ni a bajar cantidad. Lo que hacemos es buscar alternativas que se puedan vender con un buen margen económico", señala Recuenco.

Cuenta, además, que se han "madrileñizado" con algunas costumbres, y es que allí no entienden de almuerzos a las 9 o 10 de la mañana -con su gasto y su café-, sino del aperitivo antes de comer, lo que les ha obligado a servir bocados más pequeños.

Si algo recomienda para degustar el también director de Expansión de Gastroadictos, que es sello de Mistela y "el planazo perfecto", son "unas bravas, unas albóndigas y una birra".

Porque lo que ofrece este bar, subraya, es la versatilidad: "Puede ser todo aquello que tú necesitas en cualquier momento". "En Madrid también le damos mucho a esto, a caña y tapa", añade.

Preguntado por el mayor choque entre ambas ciudades, resume que en la capital "hay más vida, se mueve más rápido, es más divertida y en cualquier momento hay cañas o una copa de sobremesa".

Y aunque "es pronto para pensar en el más allá" y los socios de Gastroadictos no tienen, dice Rafa, "un cuaderno de bitácora de dónde quieren estar mañana", sienten que siguen el rumbo que marca el mercado.

En esta línea, avanzan a EL ESPAÑOL una nueva apertura para el primer trimestre de 2027: el que será su octavo local en el Cap i Casal, actualmente en fase de obras.

Estará ubicado en la zona de La Marina de Valencia y será un bar que tendrá también casa de comidas para dar servicio a los vecinos y los trabajadores del entorno.

Pero para llegar a triunfar y vislumbrar en el horizonte su noveno negocio, su camino no ha estado exento de baches ni de aprendizajes: antes de abrir su primer bar -Mistela- en su barrio de toda la vida, en Torrefiel, fueron "discotequeros" y probaron suerte en el mundo de la noche.

Desde los 14

El instinto empresarial de Rafa y sus socios nació en el instituto, cuando apenas tenían 14 años, con la venta de gorras: "No teníamos ni un duro, así que intentamos hacer nuestro producto inspirado en tres o cuatro marcas que nos gustaban".

Empezaron vendiéndolas entre compañeros de clase y en los vestuarios de fútbol a 25 euros, a quienes dejaban pagarlas a plazos. "Pedíamos seis euros de entrada, -que es lo que valía cada gorra- y cada viernes venían con sus tres pavitos", recuerda.

Para ganar visibilidad con su marca, recurrieron a las sesiones light de las discotecas de Valencia para ganar una comisión por entrada.

"Si ese día iban a la discoteca 1.500 personas, pues a ti te daban 1.500 euros y con eso pagabas la decoración, regalabas 300 gorras...", explica Recuenco.

Fue en ese 'experimento' cuando se dieron cuenta de que llenaban fácilmente las salas, mientras la venta de gorras no crecía al mismo ritmo. "Dijimos: 'donde de verdad somos buenos es llenando discotecas'".

Su éxito fue tal que empezaron las sesiones universitarias en salas como Gurú -donde de 4.000 personas de capacidad llegaban a meter 3.000-, y de ahí a gestionar pubs y locales de copas.

El primer gran abismo llegó con poco más de veinte años, cuando detectaron que Valencia proyectaba un macrocomplejo junto al mar por el que invirtieron 100.000 euros pero, tras años de burocracia, licencias e insolvencia económica, y sin sentirse alineados con el proyecto, decidieron tomar otro rumbo.

"No quería ni que mi familia fuera por allí. Decidimos que la vida era más que el dinero y salimos", afirma.

Tras un año sabático repensando el que sería su nuevo negocio, con 27 años "y después de trabajar sin parar desde los 15", decidieron llevar una vida "más pausada" alejada de la noche y montar un bar en su barrio: "Los vecinos de Torrefiel siempre nos habían apoyado, comprándonos gorras de críos o yendo a nuestras fiestas", apunta. Y este no iba a ser menos.

Poco a poco, la propia exigencia del modelo los empujó a crecer: "Nos dimos cuenta del nivel de implicación que necesitaba nuestro local para ser rentable. Buscábamos a gente buena y que cobrase bien; pero pagar los sueldos no salía rentable con un solo bar. Tuvimos que montar el segundo y el tercero".

Después surgieron varios puntos de inflexión, del tercero al sexto establecimiento, y del sexto en adelante.

Casi sin querer, Gastroadictos se convirtió en un gran grupo de restauración que desarrolla y gestiona proyectos de hostelería en distintos barrios de Valencia y que actualmente da empleo a 250 personas, pero mantiene la misma esencia de siempre: el respeto por el barrio, la defensa del recetario local y una forma cercana de entender la gastronomía.

Quizá esa sea la receta del éxito de Rafa Recuenco, Israel Baquero, Juanjo Masip y Néstor Vaccaro, junto a Víctor Mateos en Chamartín: demostrar que se puede jugar en 'primera división gastronómica' sin olvidar sus raíces.