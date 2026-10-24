La feria Gastrónoma en su edición de 2025. Feria Valencia

Gran feria gastronómica del 26 al 28 de octubre: entrada desde 10 euros con catas y talleres en un espacio de 28.000 m2

Del 26 al 28 de octubre, Gastrónoma vuelve a reunir en Feria Valencia lo mejor de la cocina para analizar las tendencias que marcaron el 2026 y para adelantarse a lo que verá la luz en 2027.

Porque en la feria gastronómica más importante del Mediterráneo habrá showcookings, ponencias, talleres, catas y presentaciones de productos que aún no sabes que existen.

La entrada de día se puede adquirir por 10 euros; la de las tres jornadas se vende a 20 euros.

Bajo el lema Las voces del sector, Gastrónoma reunirá a más de 200 ponentes en diez escenarios, con una programación que abordará cuestiones que van más allá de los fogones y que afectan al presente y al futuro de toda la cadena de valor gastronómica.

Entre los ponentes habrá profesionales de la talla de Xavi Alba, director del restaurante Enigma de Ferrán Adrià; Mariana Suarez, jefa de sala de El Celler de Can Roca o Diego Sandoval, encargado de dirigir la sala de Coque.

Tres jefes de sala de tres restaurantes con estrella que hablarán sobre cómo convertir en una experiencia la comida del comensal.

Gastrónoma en su edición de 2025. Feria Valencia

También habrá chefs como Paco Pérez de Miramar, Aitor Arregui de Elkano, Sacha Hormaechea o Luis Lera.

Con estrella o sin ellas, los ponentes de Gastrónoma pondrán sobre la mesa temáticas que de verdad importan al sector y debatirán sobre caza, pescado de río o nuevas formas de comer.

Además, Gastrónoma contará con figuras tan interesantes como Juan Martín Bermúdez, biólogo de Aponiente, el restaurante de Ángel León con tres estrellas Michelín, que explicará el papel crucial de la ciencia marina para convertir los océanos en la despensa sostenible del futuro o Pablo Ojeda, nutricionista de programas de Atresmedia que vendrá a hablar de menús degustación y nuevos hábitos en restaurantes.

Más de 28.000 m2

El presidente de Gastrónoma, Carlos Mataix, destacó que la undécima edición del certamen busca ofrecer a los profesionales una feria y un congreso conectados con la actualidad del sector.

"Hemos trabajado para ofrecer una feria y un congreso que sean realmente útiles y que hablen de lo que importa: la actualidad", señaló.

Por su parte, Alejandro Roda, director de Gastrónoma, repasó las novedades de esta edición, que estrenará calendario de lunes a miércoles y una nueva distribución en pabellones para facilitar la visita y organizar mejor la exposición.

"Queremos seguir profesionalizando el evento, con una distribución más funcional y sencilla para el visitante", explicó. La feria reunirá a más de 250 expositores en más de 28.000 m2.

La directora de contenidos, Maje Martínez, presentó los diez espacios congresuales que vertebran la programación.

Feria Gastrónoma en su edición de 2025. Feria Valencia

Cocina Central–L’Exquisit Mediterrani será uno de los escenarios principales, mientras que el Escenario Conselleria de Agricultura pondrá el foco en el productor con sesiones sobre cunicultura y alta gastronomía o acuicultura y cocina marinera.

"Vamos a recorrer distintos ámbitos de la gastronomía y a conocer la actualidad de la mano de quien realmente conoce el sector", recalcó.

"Eminencias como José Carlos Capel o María Ritter, nuevos comunicadores como Pablo Ojeda o Claudia Polo y periodistas de renombre como Alexandra Sumasi, Jorge Guitián, Alberto Granados o Mónica Escudero serán algunos de las voces del sector", añadió Martínez.

Talleres y catas

En #Pandeverdad se hablará sobre temas importantes para los panaderos: tecnología del frío, métodos de los Embajadores del Pan o el sistema Respectus Panis.

Además, tendrá lugar el primer Concurso Nacional de Nuevas Promesas de la Panadería, que busca visibilizar el talento del sector y poner el foco en el relevo generacional en este oficio tan antiguo y apreciado.

Por su parte, Fórum Be Sweet reunirá propuestas sobre pastelería contemporánea, chocolate y nuevos formatos de obrador, con profesionales como Pol Marginedas, Rafael y Adrià Aguilera, Julián Arranz o Irene Amat, entre otros.

Además, tendrá lugar el MMAPE, un campeonato de referencia mundial que determina quien (o quienes) son los mejores maestros pasteleros de España.

La oferta se completará con Wine Experience, dedicado a las catas y al vino; Entreolivos, con catas y exposición; y Cooking, que acogerá concursos y otras actividades.

También estarán El Aula, con talleres dirigidos a los profesionales, y Espacio Mediterráneo, patrocinado por Mediterráneo Culinary Center by Cámara Valencia, que pondrá el foco en el talento emergente.

Como novedad, Coffee Hub recreará una cafetería contemporánea y combinará exposición y charlas en torno al universo del café.

Gastrónoma cuenta con el apoyo de Turisme Comunitat Valenciana, la Conselleria d'Agricultura, Ganadería y Pesca, las diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia y Visit València.