Cantabria y Valencia se unen con un menú de los chefs con estrella Michelin Sergio Bastard y Begoña Rodrigo

La despensa verde de Cantabria ha conquistado Valencia en un encuentro gastronómico del más alto nivel. Los chefs con estrella Michelin Sergio Bastard (La Casona del Judío) y Begoña Rodrigo (La Salita) se unieron para diseñar a cuatro manos un menú degustación con productos cántabros y valencianos.

La cita, celebrada el miércoles en el restaurante La Salita, se produjo en el marco de la iniciativa Las Cinco Cantabrias On Tour, promovida por Turismo de Cantabria con el objetivo de llevar la gastronomía de la región a diferentes ciudades españolas con las que mantiene conexiones aéreas.

Begoña Rodrigo, chef del restaurante La Salita (1 Estrella Michelin y 3 Soles Repsol), recibió a Sergio Bastard, chef de La Casona del Judío (1 Estrella Michelin, 1 Estrella Verde Michelin y 2 Soles Repsol), para elaborar una propuesta en la que el producto vegetal fue el hilo conductor.

La propuesta puso en valor productos emblemáticos de la despensa cántabra, como la nécora, la anchoa, la vaca Tudanca y el bogavante azul del Cantábrico, en un recorrido en el que el producto de Cantabria se encontró con la consolidada cocina de Begoña Rodrigo, que se caracteriza por una profunda conexión con la huerta valenciana.

A través de la investigación, la creatividad y el uso de técnicas contemporáneas, Rodrigo reinterpreta los sabores tradicionales del Mediterráneo desde una perspectiva personal, apostando por el aprovechamiento del producto, la sostenibilidad y el respeto por el territorio.

Un momento del servicio EE

Por su parte, Sergio Bastard ha consolidado en La Casona del Judío en Santander una propuesta personal basada en la investigación de ingredientes del entorno, el aprovechamiento de productos como el suero de queso y la salmuera de anchoa, y el compromiso con la sostenibilidad.

Menú a cuatro manos

El encuentro entre los dos chefs reconocidos demostró una conexión entre ambos territorios a través del paladar.

"Trabajar con Sergio ha sido facilísimo, porque los dos entendemos la cocina de una forma muy vegetal. Él está más vinculado al mar y yo a la tierra", subrayó Rodrigo, que destacó que el chef cántabro "ha traído un menú con muchísimo producto de allí y nosotros lo complementamos con producto valenciano y nuestras técnicas, como el trabajo con nuestros propios vinagres".

Por su parte, Sergio Bastard destacó los productos de Cantabria y expresó su deseo de que la experiencia "ayude a que la gente venga a conocer nuestra tierra y a disfrutar de ella".

Rodrigo y Bastard durante una de las elaboraciones EE

La anchoa fue sin duda una de las protagonistas de la noche. Los invitados tuvieron la oportunidad de presenciar el trabajo a cuatro manos de ambos chefs y degustar la anchoa con pan crujiente y mantequilla de café servida por Sergio Bastard.

Begoña Rodrigo puso encima de la mesa una sobrasada vegetal elaborada con calabaza.

La experiencia gastronómica comenzó con un cóctel de bienvenida en los jardines de La Salita, donde los chefs ultimaron ante los asistentes elaboraciones como la ensaladilla de ostra, la berlina de anguila, el nigiri de atún, la gilda cremosa y la nécora de La Casona del Judío.

Uno de los comensales degustando un planto EE

Después, los asistentes tomaron asiento en la terraza para disfrutar de un menú degustación que reunió las propuestas de ambos chefs. Sergio Bastard presentó la berza pasiega con vaca Tudanca, la judía verde con cecina de vaca Tudanca y el bogavante azul del Cantábrico, mientras que Begoña Rodrigo ofreció la royal de centolla y el ravioli d’olla serrana con caldo encurtido de ave tostada y setas escabechadas.

Como cierre, los asistentes degustaron Novales, un postre de limón, y el plato bautizado como Higos y quesos.

El postre elaborado a base de hijos y queso EE

La experiencia gastronómica estuvo acompañada de un maridaje de vinos que puso en valor la riqueza vinícola de Cantabria, con referencias como Maldita la Hora y Mar de Fondo, que acompañaron los diferentes pases del menú degustación.

Como cierre, el Pico Jaro Semidulce maridó con el postre, completando un recorrido por los sabores, productos y tradiciones del territorio cántabro, donde la propuesta líquida también tuvo un papel protagonista.

Cinco ciudades

"Queremos que el comensal valenciano, conocedor del buen alimento, descubra que en Cantabria también estamos comprometidos con el producto local, con lo auténtico y con lo sostenible", afirmó la directora general de Cantur, Inés Mier.

Foto oficial durante el evento EE

"Compartimos una variedad de despensa y una cultura gastronómica que ha sabido conservar durante generaciones técnicas, como lo es la fermentación, la salazón, procedimientos tradicionales que hoy nuestros cocineros reinterpretan para descubrir nuevas posibilidades, nuevos sabores y nuevas texturas", añadió.

Tras su paso por Sevilla, Málaga, Barcelona y Valencia, Las Cinco Cantabrias On Tour, iniciativa promovida por la Consejería de Turismo del Gobierno de Cantabria, continuará su recorrido en Madrid, donde celebrará su quinta y última parada del año.