El pueblo más bonito para recorrer a pie en octubre: menos de 350 habitantes y un castillo de la Edad Media

Con esencia medieval, Andilla es un pequeño municipio de la provincia de Valencia. Su patrimonio histórico, su ubicación en plena naturaleza y la tranquilidad de sus calles lo convierten en un lugar ideal para una escapada de otoño.

Situado en la comarca de Los Serranos, este municipio es una alternativa para quienes buscan una escapada alejada de las grandes ciudades. Con una población de 338 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), su castillo y su recorrido medieval son algunos de los principales atractivos.

Entre ellos, uno de los puntos de interés es la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora. Su construcción comenzó en el siglo XVI y presenta elementos que van del gótico al Renacimiento y el Barroco. En su interior conserva ocho lienzos de la escuela de Ribalta, un conjunto artístico de gran valor patrimonial.

El recorrido por Andilla también permite descubrir vestigios de su pasado defensivo. Entre ellos destaca el Portal de la Muralla, uno de los elementos más representativos del antiguo recinto histórico.

Y es que, aunque buena parte de las fortificaciones ha desaparecido, todavía quedan restos que recuerdan la importancia que tuvo el municipio durante siglos.

La localidad cuenta, además, con una ruta medieval señalizada que facilita la visita a pie. El itinerario conduce hasta distintos puntos de interés, como una cruz del siglo XV y los restos de antiguas calzadas.

Otro de los lugares que merece una parada es la ermita de Santa Inés, situada junto a los restos del castillo y las antiguas murallas. El templo, de planta circular, data del siglo XVI y se encuentra en una posición elevada desde la que se puede contemplar el entorno montañoso.

Castillo medieval

En cuanto al castillo de la localidad, se trata de una antigua fortaleza de origen musulmán que se remonta al siglo XI, según detalla la información turística provincial.

Gracias a su posición estratégica, la fortaleza tuvo un importante papel durante la Edad Media. Tras la conquista, Jaume I entregó el castillo a Ximen Pérez d'Arenós, uno de los caballeros que le habían ayudado durante la expansión del Reino de Valencia.

En la actualidad, apenas se conservan algunos lienzos de muralla y restos de construcciones repartidos por el cerro. La fortificación, que todavía mantenía varias torres a comienzos del siglo XX según las referencias históricas, sufrió un importante deterioro con el paso del tiempo y los conflictos bélicos. El conjunto del castillo y las murallas está declarado Bien de Interés Cultural desde 2001.