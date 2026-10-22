Gran feria gastronómica del marisco hasta el 25 de octubre: entrada gratuita en una carpa de más de 1.500 m2

Navajas, langostinos, zamburiñas, cigalas, bogavante, vieiras al horno…: la Gran Fiesta del Marisco gallego, MarisGalicia, desembarca de nuevo en Valencia.

Directo del Atlántico al Mediterráneo y hasta el próximo 25 de octubre se podrá disfrutar del evento instalado en una gran carpa de más de 1.500 m2 en la antigua Estación del Grau, donde el marisco llega a diario desde Galicia y se prepara "con mucho mimo".

La oferta a degustar abarca desde las raciones más asequibles, como los mejillones al vapor por 9 euros, hasta las mariscadas más selectas para compartir y darse un buen homenaje, por 89 euros.

En la carta también figuran vieiras al horno desde 7 euros y langosta a la plancha de 400 gramos por 33 euros.

Además del sabor a mar, cada sábado a partir de las 23:00 horas los visitantes pueden asistir al gran espectáculo del Conxuro de la Queimada.

Se trata de un famoso conxuro (conjuro) y un ritual muy seguido la noche del 23 de junio, al que se atribuye la propiedad de ahuyentar a meigas (brujas) y purificar a la persona que lo toma.

La Queimada se prepara en un recipiente de barro e incluye:

Un litro de aguardiente de orujo

150 g de azúcar blanco fino

La corteza de un limón y un puñado de granos de café

Cada ingrediente tiene su simbolismo particular: el barro representa la tierra; y el alcohol, el agua. Y el fuego une a ambos.

MarisGalicia, gran fiesta del Marisco gallego en Valencia. EE

Primero se vierten el aguardiente y el azúcar, al que se le añaden el resto de ingredientes; después se extrae una cucharada de la mezcla y; por último, se le prende fuego.

A continuación, la mezcla se pasa de un recipiente al otro mientras se recita el conxuro de la queimada: "Búhos, lechuzas, sapos y brujas. Demonios, duendes y diablos... Cuando este brebaje baje por nuestras gargantas, quedaremos libres de los males de nuestra alma".

Junto al puerto

MarisGalicia calcula volver a vender 40 toneladas de marisco esta edición.

Junto al puerto de Valencia, los visitantes encontrarán desde los pulpeiros de Carballiño hasta el mejor marisco a precios populares, arroces, pan artesanal gallego y, para acompañar el festín, albariños, ribeiros, mencías y godellos.

El ambiente se completa con música en directo de gaitas y danzas gallegas.

El recinto, decorado con elementos marineros como redes, salvavidas y boyas, contará además con una exposición de 40 fotografías dedicadas al turismo, la cultura y los productos de Galicia.

Respecto al horario, abre de lunes a sábado, de 13:00 a 16:30 horas; y de 20:00 a 23:00 horas. Los domingos, de 13:00 a 16.30 horas.