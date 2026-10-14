El pueblo de 156 habitantes donde comer a reventar cocina tradicional: "El trato del personal es muy alabado"

En el interior de la provincia de Valencia, lejos de los destinos turísticos más visitados, hay pequeños municipios que conservan la tranquilidad de los pueblos de siempre. Uno de ellos es Pinet, ubicado en la Vall d'Albaida.

Esta localidad, que cuenta con tan solo 156 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), es un lugar idílico para todos aquellos que busquen conocer pueblos menos populares de la geografía valenciana y disfrutar de su naturaleza y de su gastronomía local.

En concreto, en este municipio, además de destacar por su tranquilidad, también cuenta con un establecimiento en el que disfrutar de la cocina tradicional: el Bar Sant Pere.

Situado en la plaza del Ayuntamiento, este negocio es un punto de referencia para vecinos y visitantes que llegan al municipio para almorzar, siendo muy habitual para los ciclistas que frecuentan rutas próximas al municipio.

El local destaca por su propuesta sencilla pero repleta de tradición que combina bocadillos, ensaladas y platos de cocina mediterránea.

Pero, además, las reseñas publicadas en plataformas gastronómicas destacan especialmente el ambiente acogedor del establecimiento y la atención del personal.

"El trato del personal es uno de los puntos más alabados: los dueños y camareros son descritos como amables, simpáticos y profesionales, haciendo que los clientes se sientan como en casa", subrayan.

El precio también aparece entre los aspectos que los usuarios tienen en cuenta al valorar el establecimiento. Según la información publicada en portales de restauración, el rango orientativo de sus almuerzos se encuentra entre los siete y los 10 euros en total.

Pinet

Pinet es un pequeño municipio situado en los límites de la comarca de la Vall d’Albaida, en el interior de la provincia de Valencia. Esta localidad destaca por conservar algunas de sus tradiciones artesanales, especialmente la fabricación manual de cestas de palma, un oficio que todavía practican numerosos vecinos.

Entre los lugares de interés de su casco urbano sobresale la iglesia de San Pedro Apóstol, un sencillo templo del siglo XVIII que forma parte del patrimonio local.

Además, en los alrededores del municipio se encuentran enclaves naturales como el barranco del Castellet y el paraje del Surar.