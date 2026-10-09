Pepina Pastel y Meresga reinterpretan 'la Mocadorà', el dulce típico de los valencianos para celebrar el amor

Hay tradiciones que no necesitan reinventarse, pero sí pueden encontrar nuevas formas de contarse.

Este 9 d’Octubre, Pepina Pastel celebra la Mocadorà con una edición limitada creada junto a la ilustradora Meresga, en la que el mazapán, los Pepiboms y un pañuelo diseñado para la ocasión se convierten en una particular declaración de amor a Valencia.

El protagonista de la colección es un pañuelo exclusivo de 65 x 65 centímetros, ilustrado especialmente para esta campaña.

Su diseño reúne elementos reconocibles de la cultura y la forma de vivir valencianas y los traslada al universo visual, colorido y contemporáneo de Meresga y Pepina Pastel.

El pañuelo recupera el gesto tradicional de envolver los dulces en un mocador (pañuelo) para regalárselos a una persona querida, pero también está pensado para seguir utilizándose después de Sant Donís: al cuello, en el pelo, anudada a un bolso o como recuerdo de una de las costumbres más especiales del calendario valenciano.

En el interior se esconden seis figuras de mazapán y seis Pepiboms, uno de los bocados más característicos de la famosa pastelería. La propuesta se completa con una tarjeta de Sant Donís y se puede adquirir por 32 euros.

El resultado mantiene la esencia de la Mocadorà y la traslada al particular imaginario de Pepina Pastel: artesanal, generoso, desenfadado y profundamente ligado a sus raíces.

Imagen de 'la Mocadorà' de Pepina Pastel x Meresga. EE

La colaboración con Meresga se suma así a la trayectoria de una firma que encuentra en los sabores y recuerdos valencianos una fuente constante de inspiración.

Desde su obrador de Alzira, Pepina Pastel ha reinterpretado productos tan vinculados al territorio como la horchata y los fartons, convirtiéndolos en algunas de sus creaciones más reconocibles.

Con esta nueva propuesta, la marca vuelve a reivindicar una manera muy valenciana de celebrar: alrededor de algo dulce, compartido y cargado de significado.