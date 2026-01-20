Eva y Jaume regentan el restaurante "más carismático" de Valencia: "Tienen menú por 12 euros y siempre está lleno"

En el céntrico barrio de Ruzafa, Eva y Jaume regentan uno de los locales más curiosos y concurridos del centro de Valencia. Bajo la premisa de elaborar una cocina tradicional y cuidada, se han convertido en uno de los locales "más carismáticos" de la ciudad.

Ubicado en una zona en la que la cocina moderna y las diferentes propuestas culinarias están a la orden del día, La Cantina de Ruzafa es una vuelta de tuerca a la gastronomía desde un prisma tradicional con una base en el producto local.

Especializados en la cocina tradicional mediterránea, el restaurante que es la casa de Eva y Jaume cuenta con una materia prima insuperable. Y es que en el centro del local, un expositor con las verduras y hortalizas que se usan en el día da buena cuenta de ello.

Pero no solo su propuesta valenciana es lo que llama la atención de este espacio gastronómico, ya que en el pasado, el establecimiento fue sede del Partido Comunista en Valencia, además de una tienda de guitarras.

Un local "sencillo y perfecto", así lo define el periodista gastronómico Zampi News en su último vídeo en redes sociales en el que ha entrado en el corazón del pequeño, pero "siempre lleno", restaurante de Eva y Jaume.

"Es lo más auténtico que he visto en mucho tiempo", asegura. Y es que, los platos que preparan junto con la presentación de los mismos y el ambiente tradicional y familiar del local, han hecho que se convierta en un auténtico reclamo en el centro de Valencia.

"A pesar de su éxito, siguen sin subir los precios", destaca el influencer sobre el restaurante. No solo se come bien, también se puede comer por un bajo precio una oferta de excelsa calidad culinaria.

Por 12 euros, Eva y Jaume preparan un menú "artesano" que es la joya de la corona del establecimiento.

Opción completamente casera que cuenta con entrante, plato principal y postre, pero que no es la única para degustar, ya que también tienen disponible un menú hecho para almuerzos.

Sus propuestas buscan traer de vuelta la cocina tradicional. Cada día cambian el menú, con una apuesta clara por los platos más destacados de la gastronomía mediterránea como son "las paellas y arroces, la pasta, los pescados o los platos con verduras".

En concreto, esta época del año viene de la mano con una de sus especialidades: los platos calientes de cuchara, entre los que destacan los guisos, los pucheros o los arroces melosos.