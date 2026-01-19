Abre un nuevo local con cocina abierta en pleno centro de Valencia que "reinventa el 'take away'": "Es una locura total"

Imagen de los 'rolls' de Sushi Lane, el nuevo local 'take away' de Valencia. EE

Un nuevo local con cocina abierta llega a Valencia para "reinventar el take away" con un concepto único: rolls de sushi completos, listos para disfrutar donde quieras. "Es una locura total".

Sushi Lane es el proyecto de cuatro chicos ubicado en la calle de la Paz de Valencia, en pleno centro. Aseguran en su presentación que los pedidos están listos "en menos de 10 minutos" y que el pescado es fresco todos los días, "sin excepción".

"Tenéis que probar el de pollo curry mango y su pollo frito", recomienda Aitana en sus redes sociales.

"Me fascina cuando gente tan joven consigue sacar adelante su proyecto y más en hostelería, un sector tan exigente", opina la joven, pues considera que es "un proyecto chulísimo, con una identidad de marca clara y un packaging creativo".

"Aún están empezando y hay cosas por pulir, algo normal. El precio es un poco alto, pero tiene sentido por el producto que trabajan", agrega.

Hasta ahora, nadie había probado en montar un negocio de sushi "para llevar" en Valencia. La carta combina opciones clásicas con otras más originales.

Desde un roll vegano, por 9,50 €; el de pollo, por 9,90 € (pollo, edamame, mango, cebolla frita, salsa de mango curry); de salmón, por 10,90 € (salmón noruego, mango, edamame, pepino, cebolla frita, salsa de miel y mostaza con cebolla caramelizada); hasta de pato, por 11,90 € (pato, queso crema, edamame, pepino, cebolla morada encurtida, yakiniku, mayonesa japonesa) y, el más caro, el de atún, por 12,90 € (atún rojo, aguacate, edamame, cebolleta, kikos, siracha mayo, sichimi)

Primeras reacciones

En la página web aparecen las primeras reacciones de sus clientes. Esta es la de Alfonso Cabero: "Me pedí de entrante el pollo frito japonés y luego el roll de pato. Le doy un 10/10, pega ninguna!! Además, fueron bastante rápidos en entregármelo y calidad precio genial, me parece hasta barato!"

"Un sushi diferente, creativo y lleno de sabor. Combinaciones innovadoras, producto de gran calidad y una presentación impecable", dejó por escrito Hugo Salamanca.

Para Carlos Fernandez, degustar el roll fue "mucho mejor de lo que me esperaba": "Probé el de pato y el de atún rojo. Sencillamente perfectos, ¡muy recomendable!"