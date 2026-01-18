Emiliana, uruguaya, no da crédito sobre el almuerzo valenciano: "Yo me pregunto, ¿esa gente cómo vive?"

Una joven uruguaya que reside en Valencia y cuenta su experiencia a través de las redes sociales. Ella es Emiliana Artagaveytia y ya lleva algunos años viviendo en su nuevo hogar.

Natural de Uruguay, Emiliana es creadora de contenido. En sus redes sociales cuenta con más de 100.000 seguidores -186.000 en TikTok y 108.000 en Instagram- y ahí publica vídeos para contar su vida en la ciudad.

La joven sabe que existen diferencias culturales, pero no da crédito con la importancia que los valencianos le dan al almuerzo: "Yo me pregunto, ¿esa gente cómo vive?".

"Me impactó mucho que se coman un bocadillo tan grande a las 10 de la mañana", explica la joven influencer en el podcast Influrating.

El almuerzo valenciano se caracteriza por ser muy abundante. Normalmente está compuesto por un gran bocadillo, una cerveza, algo de picar y, para rematar, un cremaet. Todo ello se suele consumir antes de las 11.00 horas.

A Emiliana hay dos cosas sobre este tema que le inquietan. Una es la gran cantidad de comida que incluye un clásico almuerzo valenciano. La segunda, que incluya beber alcohol a una hora tan temprana de la mañana.

"Es de las cosas más fuertes que yo he visto", asegura, incrédula. Y bromea: "O sea, Mari Carmen tiene 80 años y Javier 95 y están tomando alcohol a las 9 de la mañana".

Es lo que más le llama la atención a Emiliana del almuerzo valenciano. Tanto que asegura que, si eso lo hiciese su abuela, "ahí se queda": "Tomaría vino con Jesús".

Eso sí, aunque le haya chocado al principio, esta joven uruguaya también confiesa que el almuerzo valenciano le ha ganado: "De comer, es lo que más me gusta de Valencia. Amo, soy fanática total".

"Tú tienes 90 años y te tomas un cremaet y una cerveza y yo pienso: ¿Esta gente cómo vive?", confiesa Emiliana.

Explica que es gente "muy mayor" y se fija en ellos para "ojalá" llegar a su misma edad: "Ojalá llegue así, ojalá España me contagie esa eternidad".