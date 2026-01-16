José y Javi, padre e hijo, amplían su negocio con un nuevo local en Valencia: "Cada vez más gente nos visita y repite"

José y Javi Vicent, padre e hijo, dueños del restaurante La Barraquita en Valencia. EE

Con la idea de acercar el campo valenciano al centro de la ciudad, José y Javi Vicent, padre e hijo, han decidido ampliar su negocio e inaugurar el que es su segundo restaurante: La Barraquita Aragón.

Lo que empezó como "un chiringuito" situado en la zona marítima (Barraquita Beach Club & Restaurant), se consolidó como un lugar de encuentro para muchos junto al mar, con gran afluencia en los meses de primavera y verano.

Por ello, la firma valenciana ha decidido dar un paso más y abrir un espacio más amplio y centrado en la cocina mediterránea.

"Cada vez más gente nos visita y repite", afirman, orgullosos de que su nuevo proyecto pueda acercarse a públicos diferentes.

El gerente del negocio, José Vicent, cuenta que apareció esta oportunidad "de repente". "Llegamos con mucha ilusión, y esperamos que este crecimiento solo sea el comienzo de nuevos proyectos de futuro", dice.

Eso sí, mantienen su esencia: la huerta como elemento vertebrador de Valencia, y la barraca como uno de los símbolos de la misma.

Concretamente, el nuevo establecimiento se ubica en la plaza Periodista Ros Belda, en uno de los barrios más vivos de la ciudad a nivel gastronómico.

Interior del restaurante La Barraquita. EE

En este sentido, padre e hijo tienen claro que quieren posicionar su restaurante como "ese lugar en el que disfrutar de una comida o cena con amigos y familia, apostando por la cocina mediterránea de siempre".

En palabras de José Vicent, el nuevo local nace con el objetivo de "acercar a mucha más gente nuestra identidad y propuesta". "No buscamos desmarcarnos con una carta muy original, sino hacer lo de siempre, pero bien ejecutado y mejor servido", indica.

El restaurante también dispondrá de un menú sencillo para trabajadores de la zona, por un precio muy competitivo (17,50 euros por persona), que incluirá varios entrantes al centro, un principal y un postre, en la línea de su cocina y según temporada.

¿Qué se come?

En La Barraquita se puede disfrutar de tapas al centro, carnes y pescados a la brasa o arroces en llanda. Uno de sus sellos es defender la esencia, la despensa y el recetario local.

La propuesta de cocina está pensada para disfrutar en compañía, bien sea con familia o amigos, compartiendo raciones al centro. Por eso, la carta está dividida en dos secciones: una para empezar picando algunos platos; y otra centrada en la brasa, donde lucen las carnes y pescados.

Chuletón de vaca madurada de un kilo con bonito frito, junto al gofre bravo, de Barraquita. EE

Destacan elaboraciones como el gofre bravo de patata o croquetas clásicas, como la de jamón ibérico y la de centollo y gamba roja, que resumen a la perfección la cocina del restaurante: tapas de siempre, con un giro actual.

Ejemplo de ello también es el ravioli casero de panceta y boletus o la versión del fartón con queso camembert, sobrasada y cebolla caramelizada.

Como platos más completos cocinados a la brasa, La Barraquita presume de su chuletón de vaca madurada de un kilo, con bonito frito y pimientos caramelizados.

Si se trata de arroces, apuestan por cocinarlos en llanda, como el del Senyoret, demandado mucho en el local de la zona marítima y que ahora se podrá degustar en el del barrio de Mestalla.

Fartón con queso camembert, sobrasada y cebolla caramelizada, de Barraquita. EE

Abre sus puertas de martes a domingo, en diferentes tramos horarios. Los martes y miércoles ofrece servicio de comidas entre las 13:00 y las 17:00.

Jueves, viernes y sábados repite el horario de apertura de las comidas y también para dar servicio de cenas, entre las 20:00 y la 01:00. Los domingos vuelve a ofrecer servicio a la hora de la comida, de 12:00 a 17:00.

En La Barraquita, los comensales pueden disfrutar de sabores familiares con un toque contemporáneo, recordando que la esencia de la gastronomía valenciana reside en "la sencillez bien ejecutada".

Cada plato es una apuesta por los clásicos reinterpretados y un homenaje a la barraca como símbolo de hogar y encuentro porque, a veces, según expresan, "la cocina sencilla es justo la que más se necesita".