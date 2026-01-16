Fecha confirmada: el mayor evento gastronómico de Valencia se celebrará durante 5 días en el Jardín del Turia

Con el comienzo del 2026, empiezan a perfilarse los principales eventos que transformarán la ciudad de Valencia los próximos meses; desde conciertos y pruebas deportivas hasta eventos gastronómicos que acaparan todas las miradas.

De todos ellos, la cita gastronómica más esperada por los valencianos se dará cita durante cinco días en el Jardín del Turia, en pleno pulmón verde de la ciudad de Valencia.

Llega la 36ª edición de la Mostra PROAVA, la que es considerada una de las grandes citas gastronómicas de la capital del Turia al ser catalogada por Visit Valencia como "una de las referencias del sector agroalimentario valenciano".

Además de por su evidente atractivo culinario, el evento que se celebra de manera anual, busca ensalzar la gastronomía local al reunir a productores de la región y poner especial énfasis en los vinos, cervezas, cavas, licores y productos artesanales de alta calidad que producen.

La Mostra PROAVA nació en 1987 en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia con solo 16 bodegas, y desde entonces ha crecido hasta convertirse en un escaparate del producto local y artesanal.

Y es desde el año 2000 que este evento ha pasado a celebrarse en el Jardín del Turia, entre los puentes de la Exposición y de las Flores, ubicación que mantiene a día de hoy.

La edición de este nuevo año tendrá lugar entre el 9 y el 13 de abril, una época en la que el clima y la esencia valencianas invitan a profesionales y visitantes a acudir a esta cita única en la ciudad.

1.000 entradas a la venta

Este año el evento se celebra bajo el lema 'Territori per tastar. Mostra per gaudir', invitando a visitantes y amantes de la gastronomía a disfrutar de una experiencia sensorial completa.

Las primeras 1.000 entradas ya están a la venta a través de la web oficial, lo que demuestra el interés creciente por esta feria enogastronómica de referencia.

La Mostra PROAVA se caracteriza por ofrecer espacios de degustación donde productores y público pueden interactuar directamente y descubrir productos únicos de la región.

Además de catas de vinos, cervezas y aceites de oliva, en la feria se pueden encontrar embutidos, quesos, panes, dulces tradicionales y otros alimentos artesanales.

El evento atrae tanto a profesionales del sector como a aficionados gastronómicos, creando un punto de encuentro para intercambiar conocimientos y experiencias.

La celebración de esta feria en el Jardín del Turia convierte el espacio en un ambiente festivo, con música, actividades y la oportunidad de pasear mientras se degustan productos locales.

La Mostra PROAVA es también un motor de promoción para el turismo gastronómico en la Comunitat Valenciana, atrayendo visitantes de diferentes lugares interesados en la cultura culinaria local.