El pueblo de 3.000 habitantes en Castellón con un restaurante reconocido por Michelin: "Producen su propio aceite"

"Es uno de esos casos en los que un local se reinventa", explica la Guía Michelin. Así se refiere al restaurante La Farola, que cuenta con este reconocimiento.

El local está ubicado en el municipio castellonense de Altura, un pueblo que cuenta con poco más de 3.000 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además de por su comida, este restaurante destaca por producir su propio aceite y comercializarlo en el local, según informa la Guía.

Se encuentra a tan solo 60 kilómetros de Valencia, y es un pueblo perfecto para realizar una escapada, conectar con la naturaleza y llenar bien el estómago en este restaurante.

"Con él, también se reinventa la vida del tándem al frente", continúa la Guía Michelin en su descripción. Habla, en concreto, de José Vicente y María, los dueños de La Farola.

Así, explican que "José Vicente supo dar un nuevo rumbo al antiguo bar familiar". Por su parte, María "abandonó su trabajo como bióloga para dar rienda suelta a su gran pasión".

Sobre el local, la Guía Michelin lo define como "diáfano". "Con una gran cava acristalada y un cuidado interior, encontrarás una interesante carta y un menú que exalta el recetario del Alto Palancia".

Elogian los platos que elaboran en el restaurante, asegurando que son "sabrosos" y son "de base tradicional puestos al día". También existen "opciones más atrevidas que buscan la inspiración en otras latitudes".

Entre los platos, la Guía Michelin destaca el Nem vietnamita de verduras. También los buñuelos, hechos con brandada de coliflor y sriracha. "Nos ha sorprendido", aseguran.

Restaurante La Farola.

Como también sorprende el producto que este restaurante produce y comercializa en su propio local: el aceite. Lleva por nombre Essentia Oleum, y puede ser adquirido por los clientes en el restaurante.

El pueblo

La localidad de Altura destaca por su rico patrimonio natural y urbano. Situado en el corazón del Parque Natural de la Sierra Calderona, es ideal para caminar entre acueductos y puentes. Por ejemplo, en la Vía Verde de Ojos Negros.

En cuanto al casco urbano, es imprescindible visitar el Recinto Amurallado de Altura, declarado Bien de Interés Cultural. En él destacan antiguos portales.

También destaca el encanto de la Plaza Mayor y una interesante colección museográfica que difunde la cultura del aceite en una antigua almazara hidráulica.

La antigua Iglesia de San Miguel Arcángel, conocida como La Primitiva, es otro de los edificios que hacen de Altura un municipio único.

Se encuentra en el casco antiguo y pertenece al estilo gótico valenciano. Ha sido restaurada y, además, está habilitada para acoger diferentes exposiciones.

De igual importancia es la Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel, de gran valor patrimonial y artístico. Este edificio neoclásico alberga en su interior un retablo del siglo XV procedente de un complejo arquitectónico sorprendente, la Cartuja de la Vall de Christ.