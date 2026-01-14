Apertura confirmada: un nuevo restaurante temático de una famosa saga de películas llega a un pueblo de Valencia

Los restaurantes temáticos siempre se convierten en un reclamo por sí mismos cuando llegan a una ciudad. El ambiente y la mística del establecimiento son, en muchas ocasiones, suficientes para atraer clientela y posicionar al establecimiento entre los más visitados.

En este caso, se trata de un restaurante que ha provocado el salto de la ficción a la realidad de una de las sagas cinematográficas más famosas de la historia, la cual devolvió a los dinosaurios a la vida millones de años después de su extinción.

Y es que, el restaurante 'Amazing Dinosaurios' ha aterrizado en un pueblo de Valencia que se encuentra a solo 15 minutos de la ciudad en uno de los centros comerciales más visitados: el MN4.

Ubicado en la localidad de Alfafar, se trata de un establecimiento ambientado en la saga de Jurassic Park que ha llegado a Valencia con sushi y un buffet giratorio con ritmo propio.

Al entrar, la sensación de estar inmerso en el corazón del Jurásico es gracias a las decenas de dinosaurios con sonido y movimiento que rodean la sala. Todo el espacio está lleno de flora, fauna y mucha vibra jurásica.

Al cruzar la puerta te recibe una cinta de sushi gigante, la cual, tal y como ha detallado el influencer gastronómico, Zampi News, aspiran a tener la cinta giratoria más larga del mundo. "Es un auténtico despropósito de sitio, es un auténtico parque temático", exclama.

La cinta cuenta con cuatro pasillos de doble sentido, repletos de nigiris, uramakis y piezas curiosas decoradas con pistacho o nachos, con creaciones completamente innovadoras.

Para los amantes de lo caliente, los chefs no se quedan atrás: encontrarás baos con formas divertidas y gyozas que parecen salidas de un laboratorio culinario, todo preparado al momento.

Si eres de pedir con calma, no te preocupes: puedes solicitar platos a la carta y explorar sabores japoneses sin tener que perseguirlos en la cinta.

Pero, el influencer, pese a que asegura que "repetiría por la experiencia", también reconoce que la comida "es normalita".

En cuanto a los precios, cabe destacar que todas las opciones cuentan con postres y bebidas ilimitadas, además de que es un buffet. El menú de mediodía cuesta 23,90€ y por la noche o festivos sube a 31,90€.

Además, los más pequeños pueden entretenerse en zonas interactivas del local, que incluyen máquinas recreativas y juegos.

La ubicación es perfecta si quieres combinar comida y plan: Calle Alcalde José Puertes, en Alfafar, dentro del centro comercial MN4, con fácil acceso en coche o transporte público.