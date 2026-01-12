Es cero turístico y se come de maravilla en este pueblo medieval de Valencia: "Tiene cocina auténtica y es tranquilo"

La Valencia rural es perfecta para conectar con la naturaleza, llenar bien el estómago y pasear sin grandes aglomeraciones de gente, aunque de entre todos los pueblos, uno destaca por su gastronomía y patrimonio.

Se trata de Alpuente, un municipio situado a poco más de una hora de la ciudad que cuenta con una población de 659 habitantes, según el INE.

Con encanto medieval, esta pequeña localidad del interior de Valencia es perfecta para una escapada de un día. Se llega por la mañana, se pasea, se come muy bien y se acaba el día.

Ubicado en la comarca de Los Serranos (Valencia), se ha convertido recientemente en uno de los pueblos más bonitos de España, al incorporarse a la prestigiosa red 'Los Pueblos más Bonitos de España' a partir de 2026.

Pese a ser un pueblo alejado del gran núcleo urbano de Valencia, Alpuente cuenta con importantes monumentos como el Castillo de Alpuente, que posee también una muralla.

También se encuentran en este municipio la Iglesia de Nuestra Señora de La Piedad de Alpuente, la Torre de la Aljama y la Ermita de la Purísima.

Además, en esta localidad valenciana se ubican un museo paleontológico y uno etnológico, ambos reconocidos por la red de museos de la Comunitat Valenciana.

Para los amantes de la naturaleza, Alpuente puede presumir de tener una completa red de senderos y rutas para realizar a pie o en bicicleta.

En cuanto a la gastronomía, en Alpuente triunfa la cocina tradicional del interior del país. Según detalla en su página web el propio ayuntamiento de la localidad, la gastronomía de Alpuente es la propia de la de la comarca.

"Se basa en productos agrícolas y ganaderos de la zona. Entre las especialidades destacan: el embutido y las carnes de la orza, la olla de pueblo, los gazpachos, las gachas, las migas, la caldereta, el puchero, y los diferentes guisos de cordero", detallan.

Además, en base a esos productos y la tradición culinaria de Alpuente, también se ha creado un libro de recetas que recoge parte de los platos más característicos del municipio.

Sobre los productos de panadería, el Ayuntamiento destaca algunos de los productos más relevantes. "Podrás degustar panes y pastas como madalenas, rollicos de anís, totas de azúcar, rosegones...".

"Todos elaborados de modo artesanal, en los hornos que encontramos en La Villa (Horno Mariano) y en Corcolilla (Horno Moruno de Corcolilla)", añaden.

Asimismo, en Alpuente también triunfa el buen vino. "En la zona se produce un excelente vino en una bodega que apuesta por la agricultura ecológica y la cultura biodinámica. Producen distintos vinos a los que dan nombre algunas partidas del municipio", explican.