Ana Jara (30), actriz valenciana, sobre su experiencia como 'chica Disney': "Era mi primer casting y me cogieron"

Existe una valenciana que consiguió cumplir el sueño que muchas niñas tenían hace unos años: ser una "chica Disney". Se llama Ana Jara, y más recientemente ha trabajado con Óscar Casas en Me has robado el corazón.

Esta joven natural de Valencia tiene actualmente 30 años, y con 20 logró formar parte del elenco de actores de una de las series de Disney Channel. "Era mi primer casting y me cogieron", recuerda.

En concreto, llama la atención cómo una chica absolutamente normal del barrio de Benicalap, en la ciudad de Valencia, llegó hace ya diez años a participar en una de las series del momento: Yo soy Luna.

Ya ha pasado una década desde que se estrenó la primera temporada de la serie de Disney, pero Ana todavía recuerda su experiencia como si fuera reciente.

Lo hace en el podcast Cañas y barra, donde entrevistan a la actriz y hablan, entre otros temas, de sus inicios gracias a Disney Channel.

"La posibilidad del casting me llegó por una amiga mía que estudiaba teatro musical conmigo", recuerda Ana. Ella, subraya. simplemente fue a hacerlo.

Así, explica que ella empezó "estudiando teatro musical en Valencia": "Me dijo que estaban buscando chicas mayores de edad pero que tuvieran cara de nena".

Además, los requisitos para optar con posibilidades al papel para la exitosa serie incluían que la actriz supiera cantar, bailar y actuar. "Un poco el perfil Disney", añade.

Recuerda cómo ella decidió mandarlo. "Justo me había hecho un book de fotos con el novio de mi amiga y decidí mandarlas". El novio de la amiga no era cualquiera, era Vico Vang, fotógrafo de actores.

Fue gracias a esta decisión cuando recibió la llamada: "Me dijeron que querían hacerme un casting presencial en Madrid", recuerda Ana.

De esta forma viajó junto a su madre a la capital para enfrentarse a la prueba. "Me planté allí como Paco Martínez Soria en Atocha", bromea. Era la primera vez que iba a Madrid para un casting. "Para mí era como wow", recuerda.

Sobre ese día, Ana destaca una anécdota "muy bonita" del día: "Fui a hacer el casting, salí muy contenta y mi madre me dijo que quedaban cinco horas para coger el AVE".

@ehuniverso Esta historia nos ha encantado. Ana Jara nos cuenta cómo fue el casting para Disney, el viaje a Madrid con su madre y la tradición que empezaron junta 💘💘 🎥 Ya disponible en YTB y Spoti (link in bio) este programa para hablarnos de su nueva peli, #MeHasRobadoElCorazón ♬ sonido original - Eh!

Por ello, decidieron hacer un plan "muy madrileño", y se fueron a comer un bocata de calamares. Después, compraron un décimo de lotería en Doña Manolita.

La historia tiene final feliz. Llamaron a Ana para participar en la serie Yo soy Luna, y con 20 años se fue a Argentina para rodarla.

Recuerda que no le tocó la lotería, pero desde ese momento instauró un nuevo y particular ritual: "Cada vez que salgo de un casting me como un bocata de calamares".