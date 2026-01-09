El mercado tradicional que regresa a Valencia solo este fin de semana: productos artesanos y fuegos artificiales nocturnos

Los mercadillos navideños y las exposiciones festivas han cerrado sus puertas. Sin embargo, eso no significa que las actividades cesen en la ciudad de Valencia, ya que cada semana nuevos espacios de ocio llegan a la ciudad.

En esta ocasión regresa uno de los mercados tradicionales más esperados en la capital del Turia. Se trata del mercado característico de la festividad de Sant Antoni del Porquet, que trae consigo la instalación de su tradicional mercado solidario de invierno.

Habilitado entre el 8 y el domingo 11 de enero, regresa únicamente por este fin de semana. Estará situado en el cruce entre las calles Maximiliano Thous y Ministre Luis Mayans, en el barrio de Zaidia.

En este espacio, la Hermandad de San Antonio Abad distribuirá puestos con productos gastronómicos y artesanales, actividades solidarias relacionadas con el bienestar animal y talleres infantiles para los más pequeños.

El mercado, que ya está abierto desde este jueves a las 18 horas, se inaugurará oficialmente este viernes 9 de enero a las 21:30 horas. En el espacio, de entrada gratuita, los visitantes podrán disfrutar de degustación y venta de platos tradicionales y productos artesanos.

Además, la atracción no será únicamente la compra de productos, sino que la pirotecnia y los fuegos artificiales serán otro de los focos de atención del espacio.

De hecho, ese mismo viernes, la previa de la inauguración vendrá marcada por la música y el fuego, con la celebración de los correfocs por la calle Ministre Luis Mayans a las 20:15 horas.

En cuanto a los horarios, durante el resto de días, el mercado y las carpas de las ONG abrirán sus puertas a partir de las 10:00 horas.

En honor a los animales

Al ser un mercado en honor al patrón de los animales, el recinto será un espacio pet friendly al que los visitantes podrán acceder con sus mascotas.

Además, diversas protectoras y asociaciones dedicadas al bienestar animal contarán con carpas propias para dar a conocer su labor y recibir apoyo del público.

El programa pirotécnico comenzará a partir del sábado 10 de enero a las 21:00 horas. En ese momento se disparará una mascletà nocturna a cargo de Pirotecnia Vulcano.

El domingo 11 de enero se celebrará la procesión de las antorchas y danzas tradicionales a las 20:00 horas, seguida de un castillo de fuegos artificiales a las 21:00 horas y la posterior cremà de la foguera de San Antonio.

Actividades familiares

No solo se puede comprar, los más pequeños tienen también un aliciente para visitar el espacio, ya que tienen actividades diseñadas para ellos.

A partir de las 11:00 horas, se han programado talleres infantiles de pintacaras y creación de juguetes para mascotas.

También habrá exhibiciones de perros guía y desfiles de adopción de perros a cargo de Modepran, que tendrán lugar el sábado y el domingo a las 12:00 horas.