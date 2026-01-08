El nuevo local en pleno centro de Valencia de kebab "a la valenciana", desde 9€: "Un rollo de longaniza y otro de potro"

La primera fusión de la gastronomía turca y la valenciana lleva haciendo ruido más de un mes en la capital. De ella, nace el primer kebab 100% valenciano con ingredientes y productos de La Terreta.

Dos nuevos locales en pleno centro sorprenden por su originalidad. Ofrecen el Xe!bap, el kebab valenciano de carne de potro (11,50€) o de longaniza con morcilla (por 9€); ambos con repollo, tomate, cebolla morada y salsa (kebab o picante). Ninguna de las opciones lleva gluten.

Del mismo modo que en los kebab turcos, el nuevo establecimiento en Valencia tendrá a vista del público dos rollos de carne. Pero en vez de ser de ternera y pollo, uno será de longaniza y el otro de potro para 'valencializar' el producto al máximo.

"El de longaniza es el 'guacho'. Lo combinamos con un poquito de morcilla, luego le añadimos un poco de repollo, tomate, cebolla morada y nuestra salsa kebab. El típico blanquinegre", afirma uno de los 'chef' de Xe!Bap.

"El otro es de potro y recomendamos siempre que pongáis un poquito de picante", aconseja.

Los foodies @bythefood_ en Instagram valoran el emparedado: "Me recuerda mucho al típico almuerzo valenciano pero en formato kebab".

​

Según sus conclusiones, "el de longaniza y morcilla está buenísimo porque sí que recuerda a ese almuerzo". Sin embargo, aunque aseguran que el de potro "está muy bueno", no les convence del todo la textura. "Es muy diferente a lo que esperas".

Desde @zampi_news, otra cuenta 'gastro' valenciana, le dan un 4,8/5 en puntuación. "Puede parecer extraño, pero estaba muy conseguido. La carne es potente de sabor, pero muy jugosita, y la idea final se asemeja a un bocadillo blanquinegre", opina Jon, su creador.

Para gustos, colores. A diferencia de los otros creadores de contenido, el joven prefiere el de potro. "Un kebab con carne de caballo al más puro estilo valenciano con un sabor muy especiado que me encantó. Si tuviese que quedarme con uno, gana este".

"Te recomiendo que vayáis al local a recoger vuestro pedido porque mola un montón", dice.