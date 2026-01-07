Emiliana, uruguaya, sobre su primer día en Valencia: "Fui al supermercado la primera vez y lo vi todo muy barato, era genial"

Emiliana Artagaveytia es una joven uruguaya que actualmente reside en Valencia. Dio el paso de cruzar el charco hace relativamente poco tiempo, apenas un par de años, y desde entonces se instaló en la capital del Turia.

Además de uruguaya, Emiliana es creadora de contenido. En sus redes sociales cuenta con más de 100.000 seguidores -186.000 en TikTok y 108.000 en Instagram- y ahí publica vídeos con un propósito claro: "Te cuento la vida de una uruguaya pero en Valencia".

Por su peculiar situación, Emiliana incluso ha participado en un podcast para contar su experiencia en Valencia. "Fui al supermercado la primera vez y lo vi todo muy barato, era genial", recuerda sobre su primer día en España.

"Yo cuando llegué a Madrid ya me impactó todo, porque yo nunca había venido a Europa", explica la joven influencer en el podcast Influrating.

Así, detalla que ella únicamente había salido de Uruguay "para ir a Chile y Argentina en coche". Por ello, su viaje a Europa, a España, era su "primer vuelo largo".

Una de las cosas que impactó a Emiliana al bajar del avión fue el uso del móvil. No el tiempo de los españoles con los dispositivos, sino su forma de llevarlo consigo por la calle: "Veía gente con el celular colgado con una cuerda". "Yo pensé 'tengo miedo'", recuerda la joven.

En su caso, el avión aterrizó en la capital, en Madrid. Allí es donde empezó a notar las diferencias con su país natal, Uruguay, aunque todavía más cuando llegó a Valencia. "La gente era muy distinta", destaca.

"Me sorprendió la ciudad, todo era enorme y muy alto" relata. Ella no lo especifica, pero puede que se refiera a algunos de los monumentos más emblemáticos de Valencia, como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Miguelete y las Torres de Serranos.

De la ciudad, además de la arquitectura, también le gustó el clima: "Es muy bueno, llegué en mayo y recuerdo que me decían que iba a hacer frío, y ya hacía calor".

Una vez instalada, sobre la vida cotidiana le sorprendió la parte económica. "Me acuerdo de ir al supermercado la primera vez, hacer una compra y pensar en lo barato que era", explica Emiliana.

"Fue mi primer pensamiento, que eso era todo muy barato, era genial", añade. De esta forma, subraya que su primer día en Valencia fue "de felicidad total".

Esto fue gracias, en parte, a que Emiliana no tuvo conexión a internet durante su primer mes en España. "Tenía que hacer todo el proceso para sacarme los papeles y no tenía DNI para tener móvil", relata.

Destino o casualidad, esto hizo que la joven uruguaya viviese un primer mes "100% real" en Valencia. "Mi primer día fue uno de los más emocionantes de mi vida", asegura.

Ahora, siendo ya una vecina más de Valencia, Emiliana relata en sus redes sociales cómo vive una uruguaya en la ciudad con vídeos como "rituales españoles, "cómo es una caja navideña en España" y "el talento oculto de los españoles".