Arrancan las rebajas en Valencia: los valencianos gastarán más de 100 euros de media durante esta campaña

Finaliza la Navidad y arrancan las rebajas en Valencia. Llega la época preferida por muchos para comprar ante los bajos precios y los grandes descuentos que desde este miércoles ya se encuentran en las tiendas de la ciudad.

Es por ello que muchos de los valencianos comprarán en los establecimientos aprovechando los precios. Ante esas compras, la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana prevé que la ciudadanía destine una media de 125 euros en la adquisición de artículos rebajados.

En cuanto a las previsiones, la entidad recuerda que es necesario ajustarse al presupuesto establecido y realizar un consumo responsable y sostenible.

Durante la última semana del año, muchos comercios ya iniciaron los descuentos y rebajas especialmente en ropa, calzado y complementos, animando las compras de regalos de Reyes Magos.

Aunque ya no existe un periodo establecido para que los comercios realicen rebajas, muchos establecimientos continúan manteniendo la tradición de iniciar las rebajas de invierno el 7 de enero, un día antes para las compras online.

Se trata del periodo del año de mayor consumo al enlazarse continuas campañas comerciales en mes y medio, lo que provoca que la ciudadanía distribuya el presupuesto destinado a las compras entre Black Friday, Navidad, Reyes y rebajas.

"Las rebajas suponen una buena oportunidad para adquirir a un precio más reducido artículos, siempre que se planifiquen con antelación y se respete el presupuesto familiar", destaca Francisco Rodríguez, secretario general de la Unión de Consumidores.

"La concentración de campañas comerciales en tan poco tiempo obliga a la ciudadanía a ser especialmente prudente y priorizar la compra de productos necesarios frente a las adquisiciones impulsivas", asegura.

"Un consumo responsable no solo protege la economía doméstica, sino que también contribuye a un modelo de consumo más sostenible", expone Rodríguez.

Consejos y recomendaciones

Para esta nueva campaña de rebajas, la entidad aconseja preparar una lista de los productos que "realmente se necesitan" y "elaborar un presupuesto".

Además, llaman a comprobar el precio de los productos a adquirir antes del comienzo de rebajas, "para conocer el ahorro económico de comprarlo en rebajas, o verificar que la calidad y garantías del producto sean las mismas que en cualquier otra época del año".

Las formas de pago en la campaña de rebajas deben ser las mismas que en cualquier otro período. En el caso de pago con tarjetas de crédito, es conveniente controlar el gasto y ser conscientes de las condiciones de pago.

Otras recomendaciones son conservar el justificante de compra y fotografiar o escanear si es papel térmico para evitar que se borre, así como que los productos rebajados estén claramente identificados y separados de los que no para evitar confusiones a los clientes.

Compras online

En las compras online, uno de los principales reclamos en esta nueva era de compras por Internet, cabe destacar que el plazo para poder devolver el producto adquirido es de 14 días naturales.

Se deben tener en cuenta los posibles gastos accesorios que podría tener que abonar el consumidor por la devolución, unos gastos que deben venir reflejados en las condiciones de compra del producto.