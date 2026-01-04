Así será la Cabalgata de Reyes en Valencia: 2.500 sillas a 4 euros cada una y se repartirán 4 toneladas de caramelos

Valencia se prepara para una noche de Reyes pasada por el frío y las bajas temperaturas. Pese a ello, el Ayuntamiento de Valencia ha preparado un dispositivo especial para que los más pequeños puedan disfrutar de la llegada de los Reyes Magos y también llevarse alguna grata sorpresa.

La Cabalgata comenzará a partir de las 16.30 horas, con la llegada de Sus Majestades a la zona de la Marina Norte, un emplazamiento que permitirá ampliar la visibilidad y el espacio disponible para el público antes del inicio del desfile.

Antes y durante la cabalgata se repartirán palos luminosos y coronas, y se lanzarán cuatro toneladas de caramelos sin gluten, además de 3.000 peluches.

En el evento, participarán algunas de las entidades y asociaciones más esperadas por los más pequeños como el Valencia CF y el Levante UD, así como con figuras y elementos emblemáticos de esta convocatoria en la ciudad, como la Estrella y el Buzón Real.

Entre las grandes novedades artísticas destaca 'Selene, la Diosa de la Ilusión', una figura de cinco metros de altura diseñada exclusivamente para esta cabalgata.

Cada uno de los séquitos reales irá acompañado de un espectáculo diferente, lo que consolida la dimensión artística de la cabalgata.

Para ello, se ha contado con empresas valencianas, "en una clara apuesta por el talento local", tal como ha destacado la concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil.

Con más de 1.300 participantes entre bailarines, boatos, personajes históricos, pajes, acróbatas, animales articulados y carrozas, el desfile partirá a las 17.30 horas desde el Puente de las Flores.

La cabalgata recorrerá la Porta de la Mar, la calle del General Tovar, la calle de la Pau, la plaza de la Reina y la calle de San Vicente Mártir, hasta su llegada a la Plaza del Ayuntamiento.

Tras el éxito de la pasada edición, la Adoración al Niño Jesús se realizará de nuevo en una tarima elevada frente a la puerta del Ayuntamiento, con una ambientación musical coordinada con un espectáculo pirotécnico desde la azotea del edificio consistorial.

Posteriormente, los Reyes Magos subirán hasta el balcón principal del Ayuntamiento desde un camión de bomberos, como ya es tradicional, y desde allí ofrecerán su mensaje a los niños y niñas de Valencia.

A continuación, recibirán a los más pequeños en el Salón de Cristal, donde les entregarán un obsequio como recuerdo de su encuentro previo a la noche mágica de Reyes.

El dispositivo contará con un total de 2.500 sillas, para que el público pueda seguir el paso de las comitivas. Cada localidad se venderá al precio de 4 euros, y, además, se habilitarán áreas reservadas para personas con movilidad reducida.

Dispositivo de Tráfico

Desde el Centro de Gestión de Tráfico se ha establecido un dispositivo para garantizar la movilidad de personas y vehículos, y el buen desarrollo de la Cabalgata.

Hasta las 23.59 del lunes día 5, quedará prohibido estacionar en el Paseo de la Alameda, entre los puentes de la Exposición y de las Flores, para poder disponer allí las carrozas que integran la comitiva.

Además, el domingo 4 no estará permitido aparcar en el Paseo de la Alameda entre los puentes de las Flores y de Aragón (concretamente en la zona de aparcamiento y carril de circulación contiguo) hasta las 23:59 horas del día 5.

También queda restringida la circulación de personas por la plaza del Ayuntamiento entre la fachada del edificio consistorial y la explanada central desde el día 4 para proceder al montaje de las gradas y la infraestructura de la Cabalgata.

En cuanto a los cortes de tráfico, el día 4, domingo, se contará con el paso de vehículos desde las 08.00 horas, el Paseo de la Alameda (entre el puente de las Flores y la plaza de Zaragoza.

En la víspera de la noche de Reyes, los cortes afectarán a las calles de San Pablo y la plaza de San Agustín (desde las 15.00 hasta las 23.59 horas); el tramo entre los puentes de las Flores y del Real (a partir de las 15.15 horas); y los accesos al centro urbano por la plaza de Tetuán, Paseo de la Ciudadela, calle de Navarro Reverter y avenida del Marqués de Sotelo.

Finalmente, a partir de las 19.00 horas del día 5 se cortará el paso inferior de Blanquerías y del Paseo de la Petxina, siempre en función de la afluencia de tráfico, y gestionado por la Policía Local.

Por lo que respecta al aparcamiento de la plaza de la Reina, quedará cerrado entre las 18.00 horas y las 20.00 horas del día 5.