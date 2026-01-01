Aterriza un nuevo mercadillo navideño en este pueblo de Valencia: "Entrada gratuita e ideal para familias"

La Comunitat Valenciana vive los días más intensos de las fiestas en los que, con el comienzo del año, las calles se llenan de vida y niños y mayores disfrutan de las últimas jornadas de las vacaciones antes de volver a la rutina.

Es por ello que muchos pueblos cuentan con atractivos para comenzar el 2026 con el pie derecho. Es el caso de Llíria, uno de los núcleos urbanos más importantes de la provincia de Valencia, donde aterriza un nuevo mercadillo navideño.

Y es que Llíria se prepara para vivir uno de los momentos más especiales de la Navidad con la celebración de la Feria de Reyes, que tendrá lugar del 2 al 5 de enero en la Avenida dels Furs, convirtiendo el espacio en un gran mundo navideño.

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Llíria y Art Woman, ofrecerá más de 25 talleres infantiles y actividades gratuitas pensadas para el disfrute de toda la familia, consolidándose como uno de los principales atractivos de las fiestas navideñas en la localidad.

Durante cuatro días, niños y niñas podrán participar en manualidades navideñas, crear muñecos de nieve, imanes o ambientadores, además de disfrutar de karaoke diario, juegos, música y un mural gigante que fomentará la creatividad y la participación colectiva.

La feria contará también con un mercado artesanal, un photocall temático y una taberna argentina, creando un ambiente cálido y acogedor donde los adultos podrán disfrutar mientras los más pequeños se convierten en los verdaderos protagonistas del evento.

La Feria de Reyes abrirá el viernes 2 de enero de 17:00 a 21:00 horas, y del sábado 3 al lunes 5 de 11:00 a 21:00 horas, con descanso al mediodía. La entrada será libre, cerrando la Navidad con ilusión y alegría.

Navidad en Valencia

El de Llíria no será el único mercado de esta índole que se ha acogido en la ciudad, ya que durante el mes de diciembre han sido habituales en todos los rincones.

Para darlos a conocer la Diputación de Valencia, a través de València Turisme, y la Federación de Ocio y Turismo (FOTUR) han llevado a cabo una campaña de promoción turística que ha recorrido diez ferias y mercados de la provincia de Valencia entre los meses de octubre y diciembre.

Alguno de esos ejemplos es el FIMEL, en Meliana. Se celebró el domingo 5 de octubre y contó con una degustación de horchata y fartons de Denominación de Origen, acompañada de música y DJs.

Otro ejemplo es Gastrónoma, celebrado el domingo 26 de octubre. Una jornada de mañana y tarde con degustación de cócteles inteligentes y música con DJs.

En Cocentaina brilló la Fira de Tots Sants, que tuvo lugar el domingo 2 de noviembre con una degustación de cócteles inteligentes y música con DJs.

También la Fira de les Comarques, en Valencia, que se llevó a cabo el fin de semana del viernes 7 al domingo 9 de noviembre. Ese mismo domingo se celebró, además, la Fira de les Tradicions de Titaguas, con degustación de cócteles sin alcohol y música con DJs.