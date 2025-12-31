El pueblo de Castellón de 177 habitantes que es conocido en Europa por su esencia medieval: "Es una joya oculta"

En la Comunitat Valenciana hay auténticas joyas ocultas que pese a que no sean los lugares más turísticos de la autonomía, tienen un encanto único perfecto para cualquier época del año.

Es el caso de Ares del Maestre, uno de los pueblos más singulares del interior de Castellón que es reconocido en Europa y destacado por National Geographic por ser una verdadera "joya oculta".

Situado a más de 1.100 metros de altitud, el pueblo domina el paisaje del Maestrazgo desde una impresionante plataforma natural, ofreciendo panorámicas abiertas, cielos limpios y una sensación de tranquilidad muy demandada por los viajeros.

Con una población de 177 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística (INE), este municipio conserva una identidad medieval muy marcada, lo que le ha valido para ser muy reconocido a nivel continental.

El gran protagonista es su castillo, una fortaleza de origen musulmán que parece suspendida en el aire sobre el peñón. Desde allí se controlaba el territorio y hoy ofrece vistas panorámicas que explican su importancia estratégica durante siglos.

El castillo árabe de Ares del Maestre, declarado Bien de Interés Cultural en 1997, es uno de los principales atractivos del municipio. Se alza sobre la llamada Mola del Castillo, un promontorio de piedra caliza situado a 1.231 metros de altitud.

Tras la conquista cristiana, el castillo pasó a manos de la Orden del Temple, dejando una huella histórica que todavía se percibe. Las murallas y restos defensivos recuerdan un pasado fronterizo, marcado por conflictos, vigilancia constante y una vida ligada a la resistencia.

El casco urbano se organiza alrededor de este promontorio natural, adaptándose a la roca con ingenio. Casas y calles se integran en el relieve, demostrando cómo la arquitectura tradicional supo convivir con un entorno tan abrupto como exigente.

National Geographic

Su esencia medieval le ha valido a este pequeño pueblo de Castellón para llamar la atención de la prestigiosa National Geographic. Su ritmo pausado y su turismo rural resulta cada vez más difícil de encontrar en destinos populares.

Vistas de Ares del Maestre. Turisme CV

Entre sus edificios destacados se encuentra la iglesia parroquial de la Asunción, de origen gótico, que convive con antiguos hornos, neveros y restos de muralla. Elementos que explican la vida comunitaria y autosuficiente de este enclave de montaña.

El entorno natural es otro de los grandes valores de Ares del Maestre. Senderos, barrancos y paisajes abiertos rodean el pueblo, convirtiéndolo en un destino ideal para el senderismo y la observación de la geología característica del Maestrazgo.

La gastronomía local refuerza ese vínculo con la tierra. Platos contundentes, productos de proximidad y recetas tradicionales reflejan una forma de vida marcada por inviernos duros, trabajo constante y una cultura rural transmitida de generación en generación.