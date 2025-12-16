Llega a Valencia un nuevo mercadillo navideño en un lugar único: tiene 50 casetas, 'foodtrucks' y atracciones 3D

Futuro y tradición se unen esta Navidad en Valencia. La Ciudad de las Artes y las Ciencias ya ha inaugurado su mercadillo navideño, y los más pequeños lo han marcado en el mapa para pasar por allí durante las fiestas.

Se trata de un entorno único, incluso que en ocasiones puede evocar a un escenario futurista, aunque es la realidad de Valencia desde que se inauguró en 1998.

Ahora, en uno de los laterales se ubica un mercado navideño con 50 casetas, foodtrucks e incluso atracciones 3D para los más pequeños.

Es un plan navideño perfecto para disfrutar en familia. El mercadillo abrió el 12 de diciembre, y hasta el 6 de enero se puede disfrutar de él.

Concretamente, la instalación se ha hecho en el Paseo de Arbotantes del Umbracle. Allí, 50 casetas de artesanía dan un toque navideño a un enclave único en la ciudad. También cuenta con foodtrucks en una zona gastronómica tematizada.

Pero eso no es lo único. Durante los días en los que está abierto el mercadillo se ha configurado una extensa programación de actividades.

Por ejemplo, tendrán lugar talleres creativos para los más pequeños, que podrán aprender a hacer velas, jabones, globoflexia y a pintar.

Además, se ofrecerán demostraciones de oficios tradicionales, y títeres y cuentacuentos sumergirán a los niños en historias y mundos de fantasía. Ellos también podrán divertirse con diversas atracciones como el carrusel, e incluso con un trineo que ofrecerá una experiencia 3D.

Tratándose de la Navidad, hay algo que no puede faltar. Los niños también podrán dejar sus cartas para Papá Noel y los Reyes Magos.

De todo ello se puede disfrutar hasta el 6 de enero en un horario de 11.00 a 23.00 horas. Con excepciones: los días 24 y 31 de diciembre solo estará abierto de 11.00 a 17.00 horas, y 25 de diciembre y 1 de enero, entre las 17.00 y las 23.00 horas.

No en el mercadillo, pero sí a unos pocos pasos, se proyectará una película navideña para toda la familia: La luz de la Navidad en el Hemisfèric.

La película cuenta la historia de Katie y Makean, dos niños que se pierden en un bosque durante una tormenta de nieve y encuentran a The Candleman, un sabio que les regala chocolate caliente e historias para encender la esperanza.

Estará en cartelera hasta el 6 de enero, y tras la proyección, el Hemisfèric va a explicar cómo funciona la técnica de stop-motion.