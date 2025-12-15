El desconocido Belén custodiado por la Virgen de los Desamparados en Valencia: "Hay figuras de hace 100 años"

A los pies de la Mare de Déu. Así se monta cada año el Belén tradicional de la Basílica de la Virgen. Cada vez se configura de manera diferente, y desde la organización presumen de la antigüedad de algunas de las figuras: "Tienen más de 100 años".

Se trata de un lugar privilegiado, ya que el Belén se ubica justo debajo de la imagen de la Virgen de los Desamparados, que descansa en Valencia en el interior de la Basílica.

El montaje se lleva a cabo cada año por miembros de la Hermandad de Seguidores de la Virgen de los Desamparados de Valencia, que "lo instala con gran cariño y gracias a una gran labor", aseguran fuentes de la Basílica.

"Esto es fruto de manos que lo trabajan con gran dedicación, cuidando cada detalle", presumen. No es para menos, ya que algunas de las figuras que componen este Belén tienen más de 100 años de antigüedad.

Lleva haciéndose 7 años, y la idea surgió gracias a las figuras más antiguas que donó uno de los seguidores de la Virgen. "Las había heredado y decidió ponerlas a los pies de la Mare de Déu", explican desde la hermandad a EL ESPAÑOL.

El enclave es único y mágico. Visitarlo es completamente gratuito, únicamente hay que respetar los horarios de la propia Basílica. La entrada es gratis, y la visita puede considerarse como un 2x1: se ve el interior de la Basílica y se visita el Belén.

Además, este no tiene pérdida, está bien señalizado. Al entrar por cualquiera de las puertas, solamente es necesario dirigirse hacia la parte trasera de la imagen de la Virgen, que preside el interior del lugar. Este se conoce como el Camarín de la Virgen.

Ahí es precisamente donde descansa la Geperudeta a lo largo del año, y donde recibe a quienes la visitan para honrar y contemplar a la patrona de la ciudad de Valencia.

La delantera de la imagen se ve, a través de un ventanal, desde el interior de la Basílica, y ella preside cada misa desde el fondo del altar.

Precisamente por esta razón no puede estar de cara al Belén, pero su presencia impresiona igual a quienes entran a visitarlo. Algunos, además, realizan una ofrenda floral a la Mare de Déu.

Algunas de las escenas que componen el Belén varían cada año, otorgando así un dinamismo que invita a redescubrir en cada Navidad esta creación. Eso sí, evidentemente, los momentos más importantes de la historia están siempre representados.

En esta ocasión se pueden observar, entre otras, escenas como la huida a Egipto, la matanza de los inocentes, el anuncio a los pastores, la adoración de los Magos y, cómo no, el nacimiento del Niño Jesús.

El Belén está completamente abierto al público de manera gratuita y en el horario habitual de apertura de la Basílica: de 7.45 a 13.30 horas y de 16.45 a 20.30 horas. Todos los días hasta el 6 de enero.