Violeta Mangriñán, sobre la apertura de su nuevo local en Valencia: "Sigue en obras, tengo a 15 personas acabándolo"

Violeta Mangriñán en la alfombra roja de los Ídolo; y 'render' de su nuevo local en Valencia. EE

Violeta Mangriñán vive uno de los momentos más dulces a nivel profesional. Este jueves se alzó con el premio Ídolo al Emprendimiento Digital por Maison Matcha, en una gala anual organizada por la influencer Dulceida que reconoce la labor de los creadores de contenido en España.

"No puedo estar más feliz y orgullosa de todo el equipazo que ha hecho que esto sea posible, y por supuesto de los clientes que confían en nosotros. Esto es solo el principio", publicó en sus redes sociales.

Y no solo eso. A la reina del té Matcha no se le ocurrió mejor manera de celebrar el premio que anunciando la apertura de su tercer local en Valencia este sábado 13 de diciembre.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Abrir un negocio conlleva mucho trabajo detrás que puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza. No siempre es sencillo cumplir los plazos y esa es precisamente la ansiedad que arrastra la joven emprendedora.

La valenciana ya anunció en junio que el tercer Maison Matcha estaba en camino: "El 3 tenía que ser en la terreta, tenía que ser en Valencia, tenía que ser en casa".

Violeta Mangriñán gana el premio Ídolo al Emprendimiento Digital 2025. EE

En la alfombra roja de los premios Ídolo, confesó a Javi Hoyos, conocido en redes por adelantar cotilleos, que estaba viviendo un mal día por la incertidumbre que suponía la apertura del nuevo espacio en el Cap i Casal.

A falta de un día para su inauguración, sigue en obras. Según le habían prometido, iban a terminarlo este jueves, pero no se han cumplido los tiempos previstos. "El viernes desde las 10 de la mañana voy a tener a 15 personas trabajando allí", respondió a Hoyos.

"Me ha dado un ataque de pánico porque no sé cómo gestionar las cosas que se escapan de mi poder. Abro el sábado, pero yo no sé lo que va a pasar mañana, porque mañana tengo un sarao allí... Son cosas que se escapan de mis posibilidades", afirmó la influencer.

Lo cierto es que esta semana, tal y como pudo presenciar este diario, seguía habiendo maquinaria pesada en el exterior del establecimiento, lo que indicaba que las obras aún no se habían dado por finalizadas.

Tercer Maison Matcha

El nuevo MM se ubica en el cruce de las calles Bonaire con Barcelona, a escasos metros del parque del Parterre, en un rincón céntrico de la ciudad, aunque algo escondido.

"Cuidado con lo que deseáis, a veces los sueños se cumplen. El 3 tenía que ser en la terreta, tenía que ser en Valencia, tenía que ser en casa", comunicó en Instagram.

El estudio de arquitectura e interiorismo que se ha encargado del diseño del próximo negocio de Mangriñán es Antonio Rabadán.

"Gracias por todos vuestros mensajes, estoy muy contenta. Emprender es muy difícil, cada vez más, aunque la gente piensa que teniendo seguidores todo es fácil. Ser conocido trae consigo muchos inconvenientes. Se agradece de corazón todo el apoyo", agradeció Violeta.

Tras dar la noticia y recibir mensajes, explicó que su intención "no es crear una cadena de locales por todo el país".

"Me hubiese gustado en un principio, pero ya no. Prefiero hacer poquitos, siempre en buenas zonas e ir aprendiendo de los errores, mejorar cada día y hacer crecer la marca lo máximo posible", expresó también.

'Render' del próximo Maison Matcha en Valencia. Antonio Rabadán Arquitectura

La valenciana prefiere pasar más tiempo con sus hijas y tener más tiempo de calidad con ellas, por eso, su idea es vender la firma en un futuro.

Le gustaría dar el paso cuando su padre se jubile, pues forma parte del equipo. Pero "mientras tanto, a seguir currando por MM unos cuantos años más a tope", dijo.

La influencer siempre ha manifestado que emprender no es "nada fácil". De hecho, una vez aclaró la inversión que había desembolsado para hacer realidad Maison Matcha. Exactamente 230 mil euros, de los cuales no ha recuperado "ni un tercio" aún. Una de las razones: la apertura de su tercer local.