El belén a tamaño real más grande de España llega a este pueblo de Valencia: 1.000 m2 y más de 150 figuras

La Navidad es una de las épocas favoritas del año porque, además de regalar momentos inolvidables en familia y con amigos, las calles se llenan de decoración y las actividades festivas son el centro de atención de las celebraciones.

Desde mercadillos navideños o una iluminación majestuosa hasta los belenes únicos como el que cada año acoge la localidad valenciana de Xàtiva, donde se expone el belén más grande de todo el país cada Navidad.

Oficialmente, el Belén Monumental abrió el pasado 5 de diciembre con el inicio de la época festiva en la capital de la Costera y se mantendrá hasta el próximo 6 de enero. Además, cuenta con entrada gratuita y un horario de 10:00 a 22:00 horas.

Pero, además de por su esencia navideña, el Belén Monumental de Xàtiva es especial por ser el más grande a tamaño real que se instala en toda España y cuyo recorrido puede hacerse por dentro del propio belén.

Cuenta con más de 1.000 metros cuadrados y más de 150 figuras, es considerado el más grande en superficie y en tamaño real del país.

Además, para esta Navidad, tal y como han apuntado desde el Consistorio de la localidad, presenta un aspecto "completamente renovado".

Tal y como subrayó la concejala de Cultura Festiva de la localidad, Maria Beltrán, "han incorporado nuevas piezas".

"Esto nos ha obligado a redistribuir todo el espacio y esto nos ha permitido repensar completamente el recorrido para ofrecer una experiencia visual más completa y ordenada", destacó.

Entre las novedades de este año destacan dos nuevas figuras creadas por el artista setabense Xavier Herrero, un camello y una pastora, que se incorporan al conjunto para enriquecer la escena y ampliar el patrimonio navideño local.

Además, también se han rehabilitado tres figuras emblemáticas que necesitaban una puesta a punto: el buey, la mula y el pastor, una tarea que continuará realizándose cada año para mantener la calidad del Belén.

Novedades

Por si fuera poco, para esta edición se ha instalado hilo musical a lo largo del recorrido y se han incorporado tres puntos fotográficos para fomentar la participación ciudadana y la difusión de la Navidad setabense en las redes sociales, especialmente entre el público más joven.

Cabe destacar que habrá horario especial los días 24 y 31 de diciembre, cuando cerrará a las 19:00 horas y también el 5 de enero con motivo de la Cabalgata de Reyes, cuando cerrará al público a las 18:00 horas.

Además, el espacio contará este año con una hucha solidaria, y las donaciones voluntarias se destinarán íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Más actividades

Pero no es el único atractivo de la localidad para estas fiestas, ya que el Ayuntamiento también ha puesto en marcha un Mercado de Navidad, impulsado por Adexa y Gastro Rod-Arte, junto a la zona del belén.

Este cuenta con 16 casetas y cinco food-trucks y una de una intensa programación de talleres, música en directo y actividades familiares todos los fines de semana.

Por otro lado, también se ha habilitado una exposición de Playmobil, la cual vuelve al Convento de Sant Domènec con 11 dioramas y miles de piezas para visitar en familia.