El nuevo local que vende gofres personalizables por 0,99 euros en el centro de Valencia: "Me comería 20"

El nuevo local que vende gofres por 0,99 céntimos en el centro de Valencia.

Primero fueron las tartas de queso, y ahora los gofres. Dicen que cuando una idea de negocio funciona no se debe dudar en replicarla, y eso es precisamente lo que han hecho dos hermanos mexicanos en Valencia.

Tras el éxito de Roger Betto y sus tartas de queso por 0,99 euros, estos dos jóvenes emprendedores han aplicado la misma idea pero con diferente producto. En este caso, con gofres. En redes sociales ya causan furor: "Me como 20", comentan los usuarios.

El local, ubicado en el centro de Valencia, es realmente una heladería de yogur griego llamada Kokolo, aunque sin duda el precio de estos sabrosos gofres llama la atención de los consumidores.

Si bien es cierto que el gofre cuesta 0,99 céntimos -no hay trampa ni cartón-, cabe destacar que se trata de simple marketing. Sí, un gofre se vende por menos de un euro, pero sin ningún acompañamiento.

Normalmente este dulce se completa con algún tipo de salsa, como de chocolate o pistacho, pero añadir esto al gofre se cobra aparte: otros 0,90 céntimos.

Kokolo se ubica en pleno paseo de Ruzafa número 8, justo enfrente de los Cines Lys, al lado de la plaza del Ayuntamiento. Su especialidad son los helados de yogur griego natural. Eso sí, de sabores también como açaí, pistacho, café y nocciola. Los venden por entre tres y cinco euros.

A ellos también se le pueden añadir salsas y toppings entre un gran número de opciones. Así, dejan que el cliente se customice su propio helado añadiendo crumble de frambuesa, pistacho, chocolate y caramelo, entre muchos otros. También ofrecen varias frutas.

Con los gofres ocurre lo mismo. La base, el propio dulce, cuesta 0,99 euros, y a él se le pueden añadir salsas y toppings por tan solo 90 céntimos.

En la cuenta de Instagram de Kokolo, los propios hermanos cuentan la historia de su emprendimiento: "Desde muy pequeños nos dimos cuenta de que éramos muy fanáticos del helado".

"Desde hace unos años toda mi familia consume yogur griego", explican también. Y añaden: "Incluso nuestros perros", mientras en el vídeo muestran a los animales comiendo yogur.

Así nació Kokolo. Sobre el concepto de negocio, apuntan que para ellos "es súper importante la variedad y calidad de los productos, por eso se ven diferentes sabores, diferentes toppings e incluso diferentes productos".

"Otro punto muy importante es la atención al cliente", añaden. Explican que es precisamente por esto por lo que pueden "garantizar" que los clientes "tendrán el mejor trato" cuando vayan al local.