Toni Carceller, al frente de un restaurante que triunfa en el centro de Valencia: "Hacemos más de 5.000 paellas al mes"

Toni Carceller, al frente de un restaurante que triunfa en el centro de Valencia: "Vendemos 5.000 paellas al mes"

Entrar por la puerta de Los Gómez es como volver a casa. Se respira tradición, calidez y familiaridad. La firma ha conquistado Valencia y tiene varios locales repartidos que triunfan en el centro de la ciudad.

Bien lo saben los comensales que pasan por allí cada mes. Pueden llegar a preparar más de 5.000 paellas entre los Gómez Taberna, dos locales (San Vicente y Correos) que son el fiel reflejo de la identidad del grupo: espacios donde la tradición y la cercanía se sienten en cada plato; y Puerta del Mar, su restaurante emblemático.

Así lo confirmó Toni Carceller a EL ESPAÑOL, tras presentar la nueva carta de invierno que se servirá hasta el mes de abril.

Algunos de los platos que pretenden deleitar el paladar de los clientes son la ensalada valenciana, alcachofas a la plancha y croquetas de puchero, como entrantes.

Como principales, proponen cuatro recetas representativas que llevan la firma de Amparo Tamarit. Junto a su marido Paco plantaron la semilla de lo que ahora es Grupo Gómez. Son el puchero valenciano en dos vuelcos, el arròs amb Fesols i Naps, un rabo de toro estofado y canelones caseros de puchero.

Puchero valenciano, de Los Gómez. EE

Con este recetario de invierno pretenden mantener "los sabores de siempre". De hecho, la cocina tradicional de cuchara y las tapas son el mejor resumen de la variada carta que ofrecen.

Su propuesta gastronómica apuesta por la cocina tradicional mediterránea, que combina tapas de gran calidad, una amplia selección de arroces y paellas, carnes del País Vasco, pescados de nuestra lonja y platos de cuchara.

Pero si algo tienen claro en Los Gómez es que lo nuevo no siempre es amigo de lo bueno: "Tanto los visitantes como las nuevas generaciones se merecen conocer la cocina de toda la vida".

Referente social

El grupo gastronómico Los Gómez continúa su carrera de consolidación como uno de los referentes de la Comunitat, sin olvidar su compromiso y sus valores.

La empresa valenciana recogía la noche del lunes uno de los tres galardones que otorga la publicación Guía Hedonista, durante la presentación del Anuario 2026, celebrada en el edificio Veles e Vents, ante más de 500 personas.

Con este reconocimiento, se destaca su programa de integración de inmigrantes en las plantillas, desarrollado en colaboración con la Fundación Bosco y la Fundación Amigo, que apuesta por formar y contratar a personas venidas de fuera que se inician en el sector hostelero.

José Gómez recoge el premio de la mano de la concejala María José Ferrer San Segundo. EE

"La empresa, ante la falta de personal que sufre el sector, decidió buscar una solución dando la oportunidad a jóvenes inmigrantes en riesgo de exclusión social", destacó la presentadora, Marina Vega, durante el acto.

Actualmente, dos jefes de cocina del grupo gastronómico valenciano provienen de la iniciativa conjunta con las fundaciones. Esta facilita la integración social de muchas personas en condiciones desfavorables.

José Gómez, CEO de Los Gómez junto a su hermano Marcos, subía al escenario para recoger el premio, que le venía totalmente por sorpresa, ante los centenares de invitados presentes.

"Quiero agradecer el premio a la Guía Hedonista y poner en valor a los compañeros de Los Gómez, nuestro equipo, que los considero mi propia familia. Y, por supuesto, a mi hermano y socio, Marcos Gómez. Es parte de todos este premio", dijo José.

Recientemente, Marcos también fue reconocido por su labor al frente de Yurest, la firma de software hostelero desarrollada desde la compañía. Hace apenas unas semanas recogía el premio de Joven Empresario del Año otorgado por AJEV.

Hosteleros desde 1989

La historia de la familia Gómez se remonta a la apertura de un pequeño bar fundado por Amparo Tamarit y Paco Gómez en la playa de La Pobla de Farnals.

En 1999, los hijos de Amparo y Paco, Marcos y José, abrieron Puerta del Mar, consolidándose como un emblema de la cocina mediterránea de la zona.

Arròs fesols i naps, de Los Gómez. EE

A lo largo de los años, el grupo ha expandido su presencia con varios conceptos gastronómicos, incluyendo Los Gómez Taberna, La Picaeta y Gran Mercat.

Los hermanos Marcos y José Gómez, ahora al frente del grupo, han impulsado una renovación integral de todas sus marcas bajo el lema Orgullosamente Hosteleros desde 1989, reflejando su compromiso con la calidad, tradición e innovación en la gastronomía.