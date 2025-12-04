Amstel reinterpreta una canción de Nino Bravo y logra un Disco de Oro: "Ya tiene más de 4 millones de oyentes"

En un logro sin precedentes para una marca en España, Amstel ha obtenido un Disco de Oro con "Mi Tierra, Feta de Germanor", la reinterpretación del icónico tema de Nino Bravo que ha conquistado a más de cuatro millones de oyentes. Así, gracias a esta nueva versión, el himno emocional que Nino Bravo regaló a Valencia vuelve a latir con fuerza.

Lo han conseguido gracias a la colaboración entre tres de las bandas más emblemáticas del indie español: Varry Brava, La Casa Azul y La Habitación Roja, que han unido sus voces junto a la de Nino Bravo, que está presente en el tema.

Así, han logrado que una nueva generación descubra el legado del cantante de Aielo de Malferit, mientras los seguidores históricos redescubren la canción con emoción renovada.

"Para nosotros, esta canción es mucho más que música; es una forma de reconectar con la tierra, con nuestras raíces y con la herencia de Nino Bravo", ha explicado Óscar Ferrer, voz de Varry Brava.

Por su parte, Pau Roca, de La Habitación Roja, ha mostrado su emoción al ver cómo la versión de Mi tierra “ha conectado tan profundamente con el público; ha superado cualquier expectativa. Nos llena de alegría su repercusión, pero, sobre todo, nos conmueve la fuerza de su propósito solidario”.

Junto a los artistas, Eva y Amparo Ferri, hijas de Nino Bravo, y su representante Antonio Luna, han sido parte fundamental del proyecto desde su concepción.

En la ceremonia de entrega del Disco de Oro digital, celebrada en Valencia, las herederas del legado de su padre expresaron su emoción al ver cómo "Mi Tierra" vuelve a sonar en boca de miles de personas.

"Nuestro cometido es estar aquí en su nombre, mi padre estaría super orgulloso de participar en esta canción”, ha comentado emocionada Eva Ferri.

Más allá del éxito comercial, "Mi Tierra, Feta de Germanor" tiene un propósito solidario: el 100% de los beneficios de las reproducciones se destinan a la Fundación Horta Sud para la reconstrucción de las fallas en las zonas afectadas por la dana. Hasta la fecha ha logrado más de cuatro millones de reproducciones, cifra que le ha llevado a obtener el disco de Oro.

Cada reproducción en las plataformas de música -Apple Music, Spotify y Youtube- hasta final de año sigue sumando a esta causa.

"Estamos muy contentos de poder ayudar a las fallas que se vieron afectadas por la dana porque las fallas unen a gente de todas las edades y se mueven por el sentimiento de germanor", ha comentado Julio Huerta, de la Fundación Horta Sud.

Esta versión se enmarca en la iniciativa "Feta de Germanor" de Amstel, que durante 2024 ha puesto en valor la fuerza de la unión comunitaria en momentos difíciles, con acciones como la mascletà simultánea o el festival GermanorFest en Torrent.

El Disco de Oro digital otorgado por Westin Music bajo licencia de Universal Music Spain representa un precedente histórico: nunca antes Amstel había conseguido una certificación musical oficial de este calibre. El logro posiciona a Amstel, marca de HEINEKEN España, como parte integradora dentro de la cultura valenciana.

"Para Amstel, la obtención de un disco de oro simboliza el valor del esfuerzo colectivo, la creatividad y la capacidad de una comunidad para convertir su talento en un logro compartido. Reafirmamos nuestro compromiso con la cultura valenciana, apoyando a sus artistas, sus tradiciones y su energía única, que inspiran y dan sentido a cada proyecto que impulsamos junto a esta tierra", ha expresado Javier López-Valcárcel, Amstel Marketing Manager.