Llega el mercadillo navideño más esperado a Castellón: con 80 puestos de artesanía y más de 100 actividades

Llega a Castellón el mercadillo navideño más esperado. La ciudad presenta una nueva edición del Mercado Medieval, una cita ya consolidada que volverá a llenar el centro histórico de ambiente, artesanía y actividad durante el puente de la Inmaculada.

Este año el evento contará con más de 80 puestos dedicados a la artesanía y la gastronomía, así como más de 100 actividades que se desarrollarán en diferentes puntos del recorrido, confirma el edil de Comercio y Consumo, Alberto Vidal.

La iniciativa se organiza de la mano de Culthisme, entidad especializada en recreaciones históricas y eventos culturales.

Desde el viernes 5 hasta el lunes 8 de diciembre el mercado estará instalado en la plaza de las Aulas, la calle Mayor y la calle Caballeros.

Respecto a los horarios, el viernes abrirá de 17:00 a 22:00 horas, mientras que sábado, domingo y lunes permanecerá operativo de 11:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 22:00.

Según explica Vidal, "es una oportunidad extraordinaria para dinamizar las calles comerciales del centro y favorecer tanto al comercio local como a la hostelería".

"El flujo de visitantes que atrae un evento de estas características tiene un efecto directo en la actividad económica del entorno", indica.

El concejal señala que el Mercado Medieval "combina tradición, cultura y comercio", y se convierte "en un reclamo que cada año despierta más interés".

"La variedad y calidad de los puestos artesanos, junto con el programa de actividades, crea un ambiente único que anima a las familias a permanecer en las zonas comerciales y a redescubrir el centro histórico como espacio de ocio y consumo", agrega.

Vidal comenta, además, que desde la Concejalía trabajan para que eventos como este actúen como "auténticos motores de dinamización económica".

"Nuestro objetivo es impulsar el comercio de proximidad y fortalecer el tejido empresarial local, especialmente en momentos clave del calendario como el puente de diciembre", asevera.

En este sentido, el edil subraya que la programación incluirá actuaciones musicales, talleres infantiles, recreaciones históricas y propuestas gastronómicas que enriquecen la experiencia de los visitantes.

Programación navideña

El mercadillo forma parte de las más de 250 iniciativas que el gobierno municipal ha preparado para la Navidad, coordinadas entre las diferentes concejalías.

El consistorio tiene como objetivo ofrecer una programación diversa, fomentar el consumo responsable, dinamizar el comercio local y promover la participación ciudadana en un ambiente festivo y familiar.

El edil resalta que "cada actividad está pensada para generar espacios de encuentro y de ocio de calidad, reforzando la oferta cultural y comercial de la ciudad durante la temporada navideña".

Vidal recuerda que esta es la segunda recreación histórica organizada este año por la Concejalía de Comercio, tras la recreación de los Tercios celebrada el mes pasado, que registró "un notable éxito de participación y confirmó la buena acogida de estas iniciativas entre la ciudadanía".