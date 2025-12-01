Toni Cantó presenta 'El debat', el nuevo espacio de À Punt para la noche de los viernes: "Espacio de debate en estado puro"

Toni Cantó será el presentador del nuevo programa que emitirá la televisión autonómica valenciana À Punt para la noche del viernes: 'El debat', un espacio de "debate en estado puro" en antena a las 22.45 horas y con el que la cadena asegura que ofrece una "parrilla más competitiva".

Según ha informado À Punt en un comunicado, serán tres horas de programa donde se podrá hablar, discrepar y debatir sobre el tema propuesto cada semana, "siempre sobre la base del respeto".

El programa tiene la vocación de "reflejar la polarización que impregna hoy en día la sociedad como si fuera un espejo que refleja aquello que se habla en las calles o aquello que la gente comenta en familia".

"¿Está el feminismo en crisis?" es la pregunta del primer programa a la que tratará de responder desde diferentes puntos de vista.

'El debat' es un "gran contenedor informativo y de entretenimiento" que incorpora, además de la mesa para debatir el tema de la semana, un "cara a cara" donde se enfrentan dos opiniones "irreconciliables".

Para este primer programa la mesa contará con la participación de la filósofa y escritora trans Elisabeth Duval; Pilar Rodríguez Losantos, consultora estratégica política y presidenta de OK Diario; Xelo Álvarez, presidenta de la asociación Alanna, que combate las violencias ejercidas sobre las mujeres y la periodista Maria Claver.

En el cara a cara de este primer viernes estarán la periodista Pilar Tamayo y Pedro Herrero, firme defensor de la familia tradicional que se autodefine como "faminazi", que "confrontarán sus opiniones sobre el tema".

'El debat' también ofrecerá una entrevista con la escritora Lucía Etxebarría, que "siempre aboga por el feminismo y se ha mostrado en desacuerdo con la ley trans".

Por otro lado, intervendrá Juan Soto Ivars, autor del libro 'Esto no existe', que cuestiona las denuncias por violencia de género en España.

La periodista Rosa Porta será la encargada de conducir en la zona del videowall los reportajes y directos desde diferentes puntos de la Comunitat Valenciana.

También hará llegar las opiniones de la gente sobre el tema del día, las que se publican en redes sociales y un apartado destinado a lo que dice la Inteligencia Artificial. Además, el público presente también tendrá la oportunidad de expresar sus ideas y opiniones.