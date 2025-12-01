Alberto (27) y Carolina (24), los jóvenes que dieron de comer a Felipe VI: "Era impensable hace 3 años servir a la Casa Real"

Alberto y Carolina (Tardana) junto al Rey Felipe VI y la rectora de la UV, Mavi Mestre. EE

Lo que era impensable hace tres años se ha hecho realidad para Alberto Almonacid y Carolina Tresaco, dos jóvenes que se encargaron de diseñar y servir el cóctel institucional que puso el broche al Acto del Curso Universitario 2025-2026, celebrado en Valencia el pasado martes.

El evento coincidió con la conmemoración del 525 aniversario de la Universitat de València (UV), por lo que se realizó un acto solemne presidido por el rey Felipe VI.

"Estamos muy orgullosos de que a la Casa Real les gustase nuestra propuesta", cuenta Almonacid a EL ESPAÑOL.

La ceremonia tuvo lugar en el Paraninfo de la Universitat de València, en el edificio de La Nau, y reunió a rectores y rectoras de universidades de toda España y de la Comunitat Valenciana, así como a autoridades académicas, institucionales y representantes del ámbito político.

"Que la universidad de la que hemos sido alumnos nos haya elegido para realizar el cóctel institucional no solo es un orgullo, también un privilegio", destaca Alberto.

"Inimaginable. Lo más grande que hemos hecho hasta ahora. Hay muchas empresas que se pasan años esperando", agrega el fundador de Tardana, la empresa de catering que fundaron los dos jóvenes y que ha dado de comer al Rey.

Acento valenciano

Desde que recibieron el encargo no dejaron de pensar en el menú que diseñarían para ese día. Tenían claro que la "esencia valenciana" debía estar presente en todo momento.

Con la idea "un almuerzo mediterráneo con acento valenciano" construyeron su propuesta. "Pensada para mostrar la gastronomía local y sorprender con creatividad", indica Carolina.

La propuesta de Tardana destacó por sus recetas con guiños a la tradición local, pero sin dejar de lado la innovación.

Coca d’oli de calabaza asada, gorgonzola y nueces, de Tardana Events. EE

Entre las especialidades gourmet servidas durante el brunch destacaron el mini pepito de titaina y la chapatita de brascada: dos bocados con los que el catering buscaba rendir homenaje al tradicional esmorzar valencià, motivo por el que tampoco faltaron los cacaus del collaret, las olivas artesanas y los encurtidos.

La minuta se completó con la coca d’oli de calabaza asada, gorgonzola y nueces, y las mini hamburguesas de blanc i negre (longaniza y morcilla) con habas baby y piñones.

La última es una de las recetas "más especiales" de Tardana, pues es obra de la madre de Alberto y una elaboración que se ha convertido en uno de los platos preferidos del catering.

El toque dulce lo aportaron la mini cheesecake de cremaet -indispensable al finalizar cualquier esmorzaret- y la brocheta de fruta de temporada.

Los seis pases se acompañaron de un surtido de quesos y una tabla de jamón de reserva y embutidos; todo maridado con zumos de naranja ecológicos y una cuidada selección de vinos valencianos.

Chapatita de brascada, de Tardana Events. EE

El cóctel institucional por la apertura del curso universitario es, hasta ahora, el mayor de los retos al que se ha enfrentado el catering dirigido por este grupo de jóvenes. No tanto por el número de asistentes, sino por el montaje y la logística.

"Implica una mayor exigencia y coordinación porque se trata de un evento a nivel nacional y con un gran impacto público", destacan los fundadores de Tardana, quienes aseguran que llevaban mucho tiempo preparándose para que llegara esta oportunidad.

Tardana Events

Con su compañera, llevan desde 2022 al frente de Tardana Events, su empresa de catering. En total, integran el equipo seis personas, a las que se suman otras siete para los días de evento.

Con tan solo 27 y 24 años, los ex alumnos del grado de Ciencias Gastronómicas de la Universitat de València han lanzado recientemente una línea de catering delivery para empresas y particulares.

Para este nuevo servicio cuentan con más de 30 tipos de "box" diferentes, con opciones dulces y saladas. Se entregan en cajas - bandejas con un diseño atractivo, listas para abrir y disfrutar.

En otras palabras, son packs de comida que envían a domicilio. El cliente recibe los bocados (mini hamburguesitas, mini bocatines, sándwiches, mini pitas...) en una o dos cajas.

Son, sin duda, la opción perfecta para empresas y particulares que buscan un servicio de catering pero sin necesidad de personal ni mobiliario.

Carolina y Alberto, los fundadores de Tardana Events. EE

Desde pequeños desayunos en la oficina hasta grandes cócteles, manteniendo siempre la calidad y "el toque Tardana". Ese es su sello.

Dentro del sector se diferencian por las combinaciones de sus platos y sabores, que buscan "alejarse de lo puramente tradicional". También destaca su estética y cuidado a la hora de preparar, presentar y servir el catering.