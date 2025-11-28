Begoña, sobre el concierto de Anuel AA en Valencia: "Llegó tarde y actuó 1 hora, me parece una falta de respeto a los fans"

La gira del cantante puertorriqueño Anuel AA está dando mucho de qué hablar y no precisamente por sus actuaciones, sino por llegar tarde a cada estadio.

El artista encadena una serie de retrasos en sus citas por España y empieza a cansar a sus fans. Primero fue Madrid, luego Barcelona, y Valencia no iba a ser menos.

"Llegó más de una hora tarde y solo pudo actuar una hora", explica Begoña, una joven valenciana que, ilusionada, compró su entrada meses atrás para ver al artista en directo. Tras su experiencia, explica: "Me parece una falta de respeto a los fans". Sobre todo teniendo en cuenta el coste de verle en directo: 70 euros en pista y hasta 120 para verlo muy de cerca.

En un primer momento, Anuel AA tenía programados en Valencia dos conciertos en el Roig Arena a mediados de noviembre, pero "por salud del artista" se tuvieron que posponer a finales del mismo mes.

Esto ya causó cierto desánimo en los fans, ya que algunos de ellos decidieron acampar desde días antes para ver lo más de cerca posible a su artista favorito. En pleno noviembre, con frío, de noche.

Trece días después de lo previsto, por fin llegaba el momento del primer concierto de Anuel AA en Valencia, programado para el 27 de noviembre.

Las puertas se abrieron a las 19.00 horas, y el concierto debía empezar a las 21.00, pero no fue así. "Yo ya había visto lo que ha pasado en otras ciudades y decidí estar allí a las 21.00 en punto", explica Begoña. Intuía que el artista podía seguir en la misma línea que en sus actuaciones anteriores, y acertó.

"El concierto empezó a las 22.10 horas", subraya la joven. Una hora y diez minutos más tarde de lo previsto, algo que a ella le pareció "una falta de respeto" hacia el público que esperó durante horas en el Roig Arena.

Durante ese tiempo de espera, relata Begoña cómo desde el recinto "pusieron un cartel en el que informaban que el concierto no empezaba a la hora por el retraso del artista". "Cuando salía el cartel, la gente pitaba", añade.

Desde la organización para amenizar la espera, se vieron obligados a poner música: "Sonaba una playlist con las luces apagadas y algún foco, y la imagen de Anuel en la pantalla", recuerda la joven.

Lo que más le sorprendió a ella, además del inmenso retraso, fue la reacción de los fans cuando por fin salió a cantar el artista: "Todo el mundo estaba súper emocionado, y creo que ese era el momento de haberle pitado".

Sobre todo porque no se trata solo de un retraso en el inicio del concierto, sino porque la hora de cierre del recinto era la misma, por la normativa y el descanso de los vecinos no se podía alargar más. "Empezó a las 22.10 y a las 23.20 el Roig Arena abrió las luces", destaca.

"La última canción la cantó con las luces encendidas y poco a poco le fueron bajando el nivel del micrófono. Al final dijo cuatro cosas que no se le entendieron y se fue", relata.

Como suele ser habitual, el cantante tenía permiso para cantar entre las 21.00 y las 23.00 horas, dos horas de concierto. Los fans tuvieron que conformarse con menos. Eso sí, habiendo pagado la entrada completa: entre 70 y 120 euros.