El plan navideño gratuito de Valencia que no te puedes perder: horario y ubicación para poder disfrutarlo

El ambiente navideño invita a los vecinos a pasear, ver las luces de Navidad por las calles y, por ejemplo, disfrutar de un buen chocolate caliente. Cualquier plan es una buena opción, y más si se combina con esta actividad que ofrece el Ayuntamiento de Valencia.

El encendido de luces de Navidad tuvo lugar el pasado viernes 21 de noviembre. Con música en directo, luz y un espectáculo pirotécnico, la capital valenciana dio la bienvenida a estas fechas tan festivas.

Pero no se queda ahí. Desde entonces, cada sábado el Consistorio ha programado un espectáculo pirotécnico en la propia plaza del Ayuntamiento. Es más, en el propio edificio consistorial.

Se trata de un plan gratuito y llamativo al que cualquier persona puede acudir. De hecho, será inevitable participar de él si simplemente se pasea por esta zona del centro de Valencia.

La cita es siempre la misma: sábado, a las 18.30 horas, en la plaza del Ayuntamiento. Puntuales, los trabajadores de Pirotecnia Valenciana darán comienzo al espectáculo piromusical de la semana.

Es importante recalcar que no se trata de un castillo. Es decir, la duración no es de 10, 15 o incluso 20 minutos. Es más un acto simbólico, sencillo, pequeño. Un guiño para endulzar todavía más la Navidad.

Por ello, estos pequeños espectáculos piromusicales de Valencia tienen una duración que ronda los 3 minutos, lo mismo que la canción que acompaña a los fuegos artificiales.

Durante ese tiempo, los 50 kilos de pólvora de cada sábado se disparan de manera coordinada con el ritmo de la música, un placer visual y acústico que nadie se puede perder.

El primer espectáculo piromusical coincidió con el encendido de luces, y al día siguiente fue el primer sábado en el que se produjo también este acto. En la plaza del Ayuntamiento se congregaron muchos vecinos y curiosos para disfrutar de él.

Por delante quedan ahora los espectáculos de los días 29 de noviembre, 6 de diciembre, 13 de diciembre, 20 de diciembre, 27 de diciembre y 3 de enero. Seis piromusicales a los que cabe añadir dos citas más: el 31 de diciembre y el 5 de enero.

Se trata de la Nochevieja y la noche de Reyes. De la primera fecha todavía no se conocen los detalles del espectáculo, aunque los años anteriores ha consistido en diversos castillos descentralizados que iluminan la ciudad entera. Puede intuirse que se trabajará en la misma línea.

En la cabalgata de Reyes, el espectáculo cerrará esta tarde mágica en la que miles de niños se congregan a lo largo del recorrido para ver a sus majestades, coger caramelos y prepararse para ir a dormir pronto en la noche más mágica del año.