Bianca organiza un mercadillo de Navidad artesano y solidario desde hace 12 años, con más de 25 puestos y talleres gratis
Desde hace más de diez años, Bianca organiza un mercadillo artesano y solidario antes de Navidad. Cada edición reúne a artesanos, asociaciones y vecinos con un objetivo común: apoyar causas que necesitan visibilidad y recursos. La de este 2025 no va a ser diferente.
El proyecto nace en Yátova -a 45 minutos de Valencia- para los vecinos del pueblo y de los alrededores y reúne más de 25 puestos de productos elaborados a mano cada año.
"Cada pieza refleja el trabajo y la dedicación de quienes participan. La parte solidaria es el corazón del evento", cuenta Bianca a este diario.
El próximo sábado 13 de diciembre, varias asociaciones estarán presentes para recaudar fondos destinados a sus proyectos. Entre ellas, Latiendo Juntos, Junta Local AECC, Cáritas, Per Ells, Familias Valientes y Aravall.
"Su participación convierte este día en una oportunidad para apoyar a colectivos que hacen una labor imprescindible", opina.
Durante todo el día se programan actividades pensadas para atraer al mayor número de personas posible: desde talleres para niños hasta eventos para todos los públicos, como espectáculos o catas. Además, se pueden encontrar puestos de cerámica, textil, accesorios o decoración.
Por su parte, las entidades recopilan alimentos no perecederos, ropa, juguetes y otros artículos destinados a familias que lo necesitan.
Este 2025 también se reservará un espacio dedicado a la presentación y firma de libros. En esta edición se presentará Lágrimas de barro, de Carmen Amoraga y Maxi Roldán.
La recaudación será destinada íntegramente a la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29-O, cuyos representantes y su presidenta también estarán presentes.
Proyecto altruista
El mercadillo fue impulsado por la Asociación Cultural de Yátova, a la que pertenece Bianca. Junto con dos compañeros y de forma completamente desinteresada ya llevan más de una década detrás de su organización.
Bianca, de hecho, trabaja habitualmente en un sector muy distinto: es comercial en una empresa de flores y plantas, pero dedica su tiempo libre a contactar con artesanas, autores y asociaciones para que todo quede perfectamente organizado.
Lo que sí está claro es el objetivo: aprovechar la campaña navideña para revitalizar la artesanía del pueblo y, sobre todo, canalizar la solidaridad de la comarca hacia quienes más lo necesitan.