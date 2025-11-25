El bar que hace el mejor bocadillo de Valencia: tan solo cuesta 8 euros y está a 10 minutos de la capital

Pan, pollo macerado con hierbas, patatas, aguacate y una salsa secreta. Son los ingredientes del mejor bocadillo de Valencia en 2025, y desde el pasado fin de semana se ha convertido en una parada obligatoria para los amantes del esmorzaret valenciano.

No lo dicen ellos, sino los Premios Cacau d'Or 2025, unos galardones que reconocen cada año las mejores propuestas gastronómicas de la Comunitat Valenciana basándose en su técnica, sabor y creatividad. Y un precio económico, de tan solo ocho euros.

Los artífices de este bocadillo, para algunos incluso algo similar a una obra de arte gastronómica, son valencianos, y su local está ubicado a tan solo diez minutos en coche de la capital. Se trata del restaurante Los Abetos, en Torrent.

Así, este año la undécima edición de estos premios tan auténticos ha considerado ganador al bocadillo 'El Cestón' de este restaurante de Torrent. De hecho, casualmente la gala se celebró el pasado sábado en esta misma localidad valenciana.

Se trata de un bocadillo de tamaño habitual, lo que puede medirse coloquialmente como de la longitud de un antebrazo aproximadamente, y está generosamente relleno de diversos ingredientes.

Con una base de pollo macerado con hierbas, 'El Cestón' también incluye patatas y rodajas de aguacate. Todo ello culmina con una salsa elaborada por el propio restaurante y cuyos ingredientes se mantienen en secreto.

Esta propuesta gastronómica se ha alzado así con el Premio Cacau d'Or Especial Amstel, algo que además de ir acompañado de un profundo orgullo de la gente del restaurante se completa con una suculenta cantidad económica: 1.000 euros en productos Amstel y 3.000 euros para renovar la decoración del local.

El restaurante funciona desde 1979, y más allá de servir almuerzos celebran eventos como comuniones, bodas y actos empresariales o deportivos. Evidentemente, también comidas y cenas.

Mejor bocadillo 2025. EE

En cuanto a platos, incluyen bocadillos de calamares, paella, torreznos y postres caseros. Cualquier opción es un acierto, sobre todo si después se acompaña del mejor cremaet del mundo en 2025, ya que también cuentan con este reconocimiento.

Más allá de la gastronomía, en Los Abetos también son muy reconocidos por su sorteo 'El Cestón', valorado en 300.000 euros. Lo celebran una vez al año, y al participar se puede ganar desde un Porsche Macan hasta un viaje a las Maldivas. Todo por nueve euros.

Otros premiados

En la provincia de Valencia, tres locales han sido reconocidos este año con el Cacau d'or por su trayectoria y buen hacer en la gastronomía.

Se trata de La Nueva Terraza, ubicado en la Pobla de Vallbona; Cal Carrero, en el barrio de Patraix de Valencia; y Mesón Canela, que se encuentra en Campanar, Valencia.

En Alicante se han alzado con el premio el restaurante Nautilus, de Forna; Rafel Restaurant, de Pego; y el restaurante El Rall, de Benissa.

En Castellón figuran como galardonados el restaurante Casa Julián, de La Barona; Casa Bou, en Sant Joan de Moró; y Bar Trafalgar, de El Grau de Castelló.