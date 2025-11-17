Llega al centro de Valencia el mercadillo navideño más esperado: productos 100% artesanos y 30 casetas

Se acerca la época navideña en la ciudad de Valencia, un tiempo en el que las calles se llenan de luz y los valencianos visitan algunos de los espacios temporales habilitados por la época festiva en pleno centro de la ciudad.

Y ya que se acerca el mes de diciembre, en el que la Navidad llena Valencia, el centro de Valencia tiene confirmada la fecha en la que se instalará el mercado artesano que inaugura la época festiva en la capital del Túria.

En poco más de una semana, la Feria de Artesanía de Navidad regresa a la plaza de la Reina, portando consigo su encanto navideño gracias a sus propuestas artesanales que cada año se convierten en una de las principales atracciones del centro.

El evento, que edición tras edición se reinventa, está organizado por Arteval junto al Ayuntamiento de Valencia, la Conselleria d’Economia Sostenible y el Centre d’Artesania.

Entre el 29 de noviembre de 2025 y el 6 de enero de 2026, durante más de un mes, 30 casetas de madera llenarán el centro histórico de la localidad gracias a las creaciones hechas a mano por decenas de artesanos valencianos.

Cada puesto tiene diseño tradicional, cierre de persiana e iluminación integrada. La feria, que celebrará su XXIV edición, se inaugurará oficialmente el 29 de noviembre a las 10:30. A partir de ese momento, más de un mes se llenará de creatividad, regalos originales y productos locales hechos con esmero.

Se trata de una feria de artesanía profesional en la que todos los expositores tendrán el certificado de calificación artesana. Un sello de calidad indiscutible para los regalos de Navidad con un toque valenciano muy característico.

Gracias a ese certificado, se acredita que el valor principal de la Feria reside en la confección de productos de proximidad, todos ellos realizados a mano de manera artesanal.

Entre esos productos se podrá encontrar joyería, bisutería y orfebrería, así como también regalos para hacer en Navidad: alfarería, textil, cerámica, marroquinería, grabado, juguetes o vidrio, entre otros.

Los espacios en los que trabajarán y venderán sus productos los artesanos tendrán unas dimensiones de tres metros de frente por 2,5 metros de profundidad, con cierre de persiana eléctrico e iluminación correspondiente (potencia máxima 500w).

Horarios

El horario será de 10:30 a 14:00 por las mañanas y de 16:30 a 21:00 por las tardes. El 25 de diciembre y 1 de enero se mantendrá el horario habitual.

Los días 24 y 31 solo estará abierta por la mañana, mientras que el 5 de enero (víspera de Reyes) cerrará a las 22:30. No obstante, la organización podría modificar estos horarios.