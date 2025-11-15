El rincón de Valencia perfecto para una escapada navideña, según la IA: "Tiene el Belén más grande de España"

Diciembre se acerca, y con él, el espíritu navideño. Son muchas las localidades que ya han comenzado su puesta a punto de cara a las fiestas. Por ejemplo, en Valencia el imponente árbol de Navidad ya luce en la plaza del Ayuntamiento. Aunque, eso sí, todavía no se enciende.

El último mes del año también se puede utilizar para irse de escapada navideña, bien sea durante el puente de principios de mes (los días 6 y 8 son festivos) o durante las fechas señaladas en el calendario, como la Nochebuena y la Nochevieja.

Para saber dónde viajar se puede recurrir a la inteligencia artificial y obtener ideas. Según ella, uno de los destinos a tener en cuenta para estas fechas es Xátiva.

ChatGPT recomienda este municipio porque "su casco histórico tiene mucho encanto". "Las calles son antiguas y el ambiente invita al paseo", explica. Y en la época navideña todavía más: "Xátiva cobra vida con iluminación, actividades y ambiente festivo".

Pero sin duda, lo más llamativo de Xátiva durante las fechas navideñas es el gran Belén monumental, que está considerado "el más grande de España". "Atrae decenas de miles de visitantes cada mes de diciembre", asegura ChatGPT.

Además, es muy valenciano. La mayoría de figuras a escala humana han sido modeladas por artistas falleros, lo que le confiere un aroma de belén genuinamente local.

Las figuras originarias del Belén, las del portal y otros personajes, son obra del gran maestro de artistas José Martínez Mollá. El resto de figuras son obra de Xavier Herrero, mientras que la última incorporación, los Reyes Magos, son obra de Manuel J. Blanco Climent. Todos ellos son artistas setabenses.

Y la IA da consejos para poder disfrutar bien de la escapada. Uno de ellos es visitar el Belén durante el atardecer "para que la iluminación y el ambiente navideño se aprecien al máximo". Y abrigados, ya que "aunque no es zona de alta montaña, el clima es fresco".

Para el resto del municipio, aconseja "combinar un paseo por el casco antiguo con un buen restaurante local para calentar el ambiente navideño". Eso sí, habiendo reservado el alojamiento "con antelación", ya que en diciembre "las fechas festivas pueden tener más demanda".

La localidad de la comarca de La Costera incluso llegó a ser capital de la provincia de Xàtiva entre los años 1822 y 1833, antes de la división territorial del territorio entre las actuales Valencia y Alicante.

En el pasado fue cuna de los papas Borja, mientras que en la actualidad, su casco antiguo está lleno de iglesias, palacios y calles con encanto.

Situada en un entorno privilegiado en plena naturaleza, conserva la esencia y la cultura valenciana tanto a nivel histórico como social o gastronómico.

Monumentos históricos tan bien conservados y con tanta historia como el Castillo de Xàtiva son muy difíciles de encontrar, tanto en la Comunitat Valenciana como en el resto del país.