Ptazeta grabó su primer videoclip como artista en un pueblo de Valencia: "Tengo un cariño especial por esta tierra"

La cantante Ptazeta durante el photocall previo a la entrega de Los40 Music Awards Santander 2025, en el Roig Arena. Europa Press / Jorge Gil

Desde su último disco La Gorgona, Zuleima del Pino González González (Las Palmas, 1998) ha permanecido en la sombra, lejos de los focos. Pero ahora se siente preparada para volver "con más fuerza que nunca".

Conocida artísticamente como Ptazeta, se agarra a sus raíces canarias y desprende esa energía allá donde pisa. En una conversación con EL ESPAÑOL reveló que dentro de poco espera sacar el EP (Extended Play (reproducción extendida), lanzamiento musical más largo que un sencillo pero más corto que un álbum) que está preparando.

Hace una semana, el Roig Arena acogió la que es, sin duda, la gala musical con más renombre del país: Los40 Music Awards Santander. Por la alfombra roja pasaron artistas como Rosalía, Aitana, Ed Sheeran y Mora, entre muchos otros, además de influencers y creadores de contenido.

Preguntada la cantante canaria acerca de que se celebre la vigésima edición en la capital del Turia, afirmó que "gracias a Dios, por fin ha llegado la calma -en alusión a la trágica riada del 29 de octubre-".

"Porque Valencia es muy bonita", agregó. De hecho, siente un cariño "súper especial" porque fue testigo de los inicios de su carrera artística. "Estaba justo hablándolo antes y qué casualidad que mi primer viaje y mi primer videoclip fueron aquí", dijo a este diario.

Concretamente, en Burjassot. Lo recuerda muy bien. Con solo una canción en YouTube y pequeñas piezas musicales, llegó a los oídos de Bizarrap, el más que conocido productor musical, que la convocó para la Music Sessions, Vol. 45 y le abrió la puerta al mundo de la industria musical.

Con su música, Ptazeta deja todos los estereotipos atrás y reivindica la necesidad de amar en todas las formas. Todos la conocen por su tema Mami, que se convirtió en un himno de la comunidad LGTBI y del lesbianismo.

De la noche en Valencia, esperaba disfrutar y tener contacto de nuevo con otros cantantes e invitados, pues lleva tiempo trabajando en su nuevo proyecto que pronto verá la luz.

Burjassot

Aunque es una localidad que ha experimentado un gran crecimiento, aún conserva calles con mucho encanto. Turisme de la Comunitat Valenciana recomienda hacer paradas en la Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel y, sobre todo, en Los Silos.

Los Silos de Burjassot fueron almacenes de grano subterráneos construidos en el siglo XVI. Desde fuera, se observa una explanada o patio con varias piedras con forma semiesférica distribuidas por su superficie. Estas son las tapas de los propios silos.

Explanada de Los Silos de Burjassot (Valencia). Turisme CV

Junto a ellos se encuentran dos edificios con arcadas y columnas, donde se almacenaba el trigo antes de pasar al silo o ser distribuido, y la Ermita de San Roque, del siglo XVI.

Otros lugares de interés a los que llegar paseando son el Mercado Municipal, construido en el siglo XIX con una original estructura, o el Colegio Mayor San Juan de Ribera, que fue un castillo medieval.

En las afueras del municipio se puede admirar la chimenea de la antigua fábrica de abonos o el Molino del Salt o de la Sal. Se trata de un molino hidráulico del que se tienen noticias desde el siglo XV, aunque la construcción actual es posterior, de entre los siglos XVII y XVIII.

Calles de Burjassot (Valencia). Turisme CV

Junto a este molino se extiende el paisaje de la huerta, en la que se conservan infraestructuras hidráulicas con valor histórico, como la Llengua de Burjassot-Alborgí o la del Raig. Estos partidores de agua repartían el caudal que llegaba de una acequia para distribuirla en otras dos.

En Burjassot también se preparan rutas culturales con las que descubrir todos estos rincones, algunas de ellas vinculadas con los reconocidos autores Vicente Blasco Ibáñez y Vicent Andrés Estellés.