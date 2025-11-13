Apertura confirmada: llega al centro de Valencia la nueva tienda de más de 1.000 m2 de una conocida marca de ropa

Ya ha abierto sus puertas la nueva megatienda del centro de Valencia que se convertirá en toda una referencia para los amantes de la moda. Después de meses de renovación del espacio, por fin ha levantado la persiana cuando se acerca el momento de las compras de Navidad.

Este miércoles abrió sus puertas por primera vez la tienda ubicada en el espacio de más de 1.000 metros cuadrados que antes ocupaba la megatienda del Valencia CF, junto a la plaza del Ayuntamiento, en pleno centro.

Se trata de la conocida marca de ropa Urban Outfitters, una multinacional estadounidense que abre por primera vez un establecimiento en la Comunitat Valenciana y que ya suma cuatro espacios en toda España.

Hasta el momento, Urban Outfitters ha estado presente en la Gran Vía de Madrid, en la plaza de Cataluña de Barcelona y, en esta misma ciudad, en el centro comercial Westfield La Maquinista.

Además, desde que nació en 1970, esta empresa opera en países como Reino Unido, Europa continental, Estados Unidos y Canadá.

Ahora, tras meses de renovaciones del interior y de puesta a punto del local, este miércoles 12 de noviembre quedó inaugurada y se prevé que se convierta en toda una referencia comercial en el centro de la ciudad.

Es un local comercial situado en una zona más que estratégica: en pleno corazón de Valencia y en una zona muy concurrida tanto por visitantes como por vecinos de la ciudad.

Además, es una tienda que hace esquina entre la plaza del Ayuntamiento y la avenida Marqués de Sotelo, algo que la hace especialmente visible para quienes pasan por allí, ya sea a pie o en transporte público.

Pero, ¿qué se puede encontrar en Urban Outfitters? Ropa. De todo tipo. La marca se centra en el estilo de vida, y busca "inspirar a los clientes a través de una combinación única de producto, creatividad y comprensión cultural".

Así, Urban Outfitters se describe en su propia página web como "pionero en ropa, artículos para el hogar, tecnología y todo lo demás".

Entre sus productos figuran vestidos, pantalones, camisetas gráficas, sudaderas... e incluso zapatos, sombreros, bolsos y lencería.

Además, también ofrecen ropa vintage reacondicionada, vintage original "y piezas únicas de Urban Renewal".

Y eso no es todo. En los locales de Urban Outfitters también existe un espacio llamado UO Home donde se encuentran productos para decorar los hogares de los clientes. Por ejemplo, tienen ropa de cama, tapices, alfombras, accesorios de baño y muebles.

También vinilos, tocadiscos, accesorios tecnológicos y equipos de DJ en su colección de música y tecnología.